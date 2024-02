Respuestas a Cristina Kirchner: «Tiene el tupé de hablar», le reclamó Francos y Caputo le explicó sobre deuda

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un documento con duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei y los primeros en responderle fueron el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal”, comenzó el titular de Hacienda, con una cita a la publicación que bien temprano hizo Cristina.

Luego la responsabilizó del déficit fiscal de los últimos 16 años, ocho “como presidente” y cuatro “como vicepresidente”, y defendió la gestión de Mauricio Macri quien aseguró que «logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas”, insistió.

“La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos cuatro años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”, cerró.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó hoy de «indignante» la publicación. «Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsables de nada», dijo a Radio Mitre.

Y agregó: «Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación».

Francos cuestionó que Fernández de Kirchner «se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar».

«Todas las cosas que dice Cristina Kirchner en ese documento, que no lo alcance a leer del todo porque me pareció un poco aburrido y viejo, es lo que viene sosteniendo hace tiempo. No hace ninguna autocritica», añadió.

Espert llamó «bruta» a Cristina Kirchner tras la publicación

«De la nueva aparición académica de la bruta de Cristina Kirchner, impacta lo que dice en pag 21 de su ‘paper’: la inflación NO es un fenómeno ni fiscal, ni monetario. Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta», posteó el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad)en su cuenta de la plataforma X.