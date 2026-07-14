Reunión clave de la mesa política en Casa Rosada: el plan del Gobierno para suspender las PASO y reformar el Banco Central

El Gobierno nacional activa este martes 14 una cumbre de alta tensión en la Casa Rosada para redefinir el rumbo de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei. Con la mira puesta en el escenario legislativo posterior al receso de invierno, la denominada mesa política del oficialismo se reúne en el despacho de la Jefatura de Gabinete. El objetivo es claro: aceitar la estrategia parlamentaria y consolidar dos prioridades absolutas que marcarán el pulso político del segundo semestre: la suspensión de las PASO y la ambiciosa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Según confirmaron fuentes oficiales de la Presidencia de la Nación, el encuentro es liderado de manera directa por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien asumió la conducción operativa de este espacio de deliberación semanal tras el desplazamiento de Manuel Adorni.

La mesa se completa con figuras de peso político como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor estrella Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El fin de las PASO y la negociación con las provincias

El principal objetivo de la mesa política para lo que resta de 2026 es desactivar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En los despachos de Balcarce 50 prima el optimismo y se inclinan por lograr una suspensión de las PASO para el próximo calendario electoral antes que avanzar en una derogación definitiva de la ley vigente. Para ello, Santilli viene liderando negociaciones directas con mandatarios provinciales, logrando cosechar adhesiones clave de gobernadores aliados como el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi.

Como contrapartida de este complejo esquema de gobernabilidad federal, el Ejecutivo nacional oficializó un millonario auxilio financiero de 400.000 millones de pesos destinados a la provincia de Córdoba para afrontar compromisos fiscales de urgencia. Cada provincia es un mundo y el oficialismo lo sabe: la negociación será cuerpo a cuerpo.

Cárcel para la emisión: el nuevo diseño del BCRA

En el plano económico, la mesa de coordinación terminará de pulir la letra chica del proyecto que el Presidente considera indispensable para el segundo semestre: la reforma estructural de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa del Poder Ejecutivo busca prohibir por ley cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro, eliminando por completo la emisión de moneda para cubrir el déficit fiscal.

El proyecto bajo análisis es drástico y contempla:

Penas de prisión para aquellos funcionarios públicos que avalen la emisión de pesos sin respaldo técnico.



para aquellos funcionarios públicos que avalen la emisión de pesos sin respaldo técnico. Redefinición del mandato de la entidad , enfocándolo únicamente en preservar el valor de la moneda nacional y combatir la inflación, descartando objetivos de fomento del empleo.



, enfocándolo únicamente en preservar el valor de la moneda nacional y combatir la inflación, descartando objetivos de fomento del empleo. Supresión de las Letras Intransferibles, esos instrumentos sin valor de mercado que el Tesoro entregaba al banco a cambio de reservas.



Con esto, Milei busca quitarle la «maquinita de hacer billetes» a cualquier administración futura de manera permanente.

La agenda parlamentaria y las tarifas de Zonas Frías

La hoja de ruta oficialista se activará de inmediato tras la finalización de las vacaciones parlamentarias, apuntando a sesionar este jueves 16 de julio en el Senado para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En tanto, el envío de las modificaciones del régimen de Inocencia Fiscal a la Cámara de Diputados se programó para el 20 de julio, mientras que las sensibles reformas al articulado del subsidio por Zonas Frías —un tema de alta sensibilidad y de vital interés para los usuarios residenciales de la Patagonia— quedarán formalmente postergadas para el mes de agosto.