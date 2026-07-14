Mundial 2026: el crudo informe de The Guardian que expone las «fragilidades tácticas» de la Selección Argentina ante Inglaterra

A pocas horas de que se dispute la semifinal del Mundial 2026, la prensa británica comenzó a jugar su propio partido estratégico fuera del campo de juego. El prestigioso periódico inglés The Guardian publicó un pormenorizado informe de scouting que expone «las principales debilidades» de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni, de cara al histórico y trascendental cruce contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El análisis táctico focaliza en la extrema dependencia de la creatividad de Lionel Messi y advierte que el esquema nacional está condicionado por su inactividad defensiva. Según el reporte directo de la prensa británica, «la no participación de Messi sin la pelota está incluida y asumida en todo el plan» de la Scaloneta. El informe de los analistas ingleses sugiere que el seleccionado conducido por el alemán Thomas Tuchel buscará asfixiar los caminos centrales tal como lo hizo Suiza, impidiendo que el capitán argentino encuentre perfiles de pase o remate cómodos.

El punto débil de Nahuel Molina y el lateral derecho

Otra de las grandes preocupaciones expuestas por el periódico radica en el sector derecho de la defensa argentina. El rendimiento de Nahuel Molina quedó bajo la lupa tras sufrir la velocidad del extremo Dan Ndoye en los cuartos de final, un factor físico que obligó a Lionel Scaloni a administrar con extremo cuidado los minutos de juego debido a que tanto Molina como Gonzalo Montiel arrastran severas complicaciones de arrastre.

El medio británico advierte que velocistas de la talla de Marcus Rashford y Anthony Gordon podrían «frotarse las manos» ante un sector que recibe escasa cobertura colectiva de un desgastado Rodrigo De Paul. Justamente una de las alternativas de cambio que baraja el DT de Argentina es en el lateral derecho.

El mediocampo de la Selección Argentina bajo la lupa física

En la zona de gestación, el informe califica al mediocampo argentino como virtuoso con el balón pero «lento e incapaz de sostener transiciones físicas veloces». Los datos oficiales de rendimiento de la FIFA revelan que, si bien Alexis Mac Allister (64.741 metros recorridos) y Enzo Fernández (60.303 metros) acumulan un gran desgaste, el plantel de Inglaterra posee un despliegue atlético notablemente superior con Harry Kane (67.846 metros) y Jude Bellingham (60.482 metros) a la cabeza de las estadísticas de carrera de esta Copa del Mundo.

«Los volantes argentinos simplemente no corren tanto como los demás», sentenció el periódico deportivo, alertando que Declan Rice y Bellingham contarán con facilidades para quebrar la línea central cuando la Argentina pierda el control de la pelota.

A pesar de la rigurosa radiografía de debilidades, la prensa británica advierte a su propio seleccionado nacional sobre el peligro inminente de subestimar al actual campeón del mundo. El informe concluye definiendo a la Selección Argentina como un equipo «de momentos y genialidades individuales», capaz de destrabar cualquier trámite adverso gracias a la jerarquía de figuras estelares como Lautaro Martínez, Julián Álvarez o el propio Messi.