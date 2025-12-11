Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desde febrero

El Superior Tribunal de Justicia definió que Ricardo Apcarian asumirá la presidencia del cuerpo a partir del 1 de febrero próximo. El máximo órgano judicial se reunió en Acuerdo Institucional y firmó la Acordada 33/2025 con las nuevas designaciones.

La ley Orgánica establece que “la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el Juez o la Jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento”.

Las subrogancias serán ejercidas por Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado, en ese orden.

Se definió también que Piccinini continúe como jueza delegada en la Primera Circunscripción Judicial, en la Segunda estará Barotto, Ceci estará a cargo de la Cuarta y Criado en la Tercera Circunscripción.

La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período: en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Barotto y Ceci, la presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.

Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.