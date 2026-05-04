Alta Barda y Marabunta, los campeones del Regional de Clubes de hockey

El Regional de Clubes A de hockey sobre césped se disputó en la Ciudad Deportiva de Neuquén y tuvo como campeones a Alta Barda y a Marabunta.

Alta Barda se quedó con el título en damas tras vencer en la final a Puerto Madryn por 2 a 0. Lo hizo con goles de Jazmín Zavisza y Agustina Medel.

En las semifinales, las neuquinas derrotaron a La Barranca de Santa Rosa, 3 a 2 por penales. Al ser campeonas, clasificaron por primera vez a la Superliga 2027 en mayores. Los Perales de Allen quedó en el cuarto lugar, Roca RC en el quinto y Marabunta en el sexto.

Alta Barda estuvo cerca del doblete pero perdió la final en caballeros contra Marabunta. Los cipoleños se impusieron 3 a 1 en la final con tres tantos de Marcos Sepúlveda Millar.

El Regional B y C se disputó en Trelew. En el B de caballeros, el Club Atlético Integración Deportiva de Villa Regina cayó en la final con el local Bigornia. Además, Limay Hockey fue 3° luego de vencer a Náutico Rada Tilly por 2 a 1 y Neuquén RC quedó 5°.

En el B de damas, San Jorge de Centenario quedó en el tercer puesto tras vencer a Bigornia por 3 a 1. Universitarios del Comahue de Neuquén terminó en el 5° lugar.

En el Regional C de damas, Neuquén RC festejó el título y logró el ascenso al B. Le ganó por penales a Pico Football Club, 4 a 1 en la tanda, después de igualar 0 a 0. Además, Independiente C se subió al podio al imponerse 2 a 0 por penales ante Germinal (2-2 en el tiempo regular) en el partido por el tercer y cuarto puesto.