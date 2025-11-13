ESCUCHÁ RN RADIO
Riesgo extremo de incendios en Río Negro: Alberto Weretilneck declaró la Emergencia Ígnea, en qué consiste

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que activa mecanismos administrativos y financieros especiales. La medida prohíbe todo tipo de fuego al aire libre y fija multas severas.

Por Redacción

Río Negro declara la emergencia ígnea por el peligro de incendios. Foto: Chino Leiva

El Gobierno de Albero Weretilneck declaró la Emergencia Ígnea en todo Río Negro. Firmó el Decreto 1104/25 que establece medidas concretas por un plazo de un año. Esta decisión prohíbe encender fuego al aire libre debido al riesgo extremo de incendios forestales e impone multas severas a quienes no cumplan la normativa.

La declaración de Emergencia activa mecanismos administrativos y financieros especiales. El Estado puede así responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro.

El Gobierno de Río Negro remarcó que la provincia enfrenta un escenario crítico y propicio para que se generen incendios forestales. Esto se debe a la combinación de factores climáticos extremos, como altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación muy seca.

A ello se suma una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano. Las autoridades recordaron antecedentes recientes de siniestros que afectaron áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.

“El impacto de un incendio forestal es devastador. Destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, enfatizó Weretilneck.

Prohibiciones y multas de hasta 100.000 litros de gasoil en Río Negro

El Decreto prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en espacios que no estén habilitados de forma expresa.

Además, la normativa exige a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos extremar las medidas de prevención y vigilancia. Todos estos lugares deben cumplir los estándares fijados por la normativa vigente.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tiene ahora la facultad de disponer las herramientas administrativas y financieras necesarias para atender la emergencia. El SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) puede otorgar excepciones puntuales y extender el estado de alerta máxima si las condiciones lo requieren.

A su vez, el Gobierno invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la medida para reforzar los controles y las campañas de prevención en sus territorios.

El decreto establece un régimen de sanciones muy severo, que contempla multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF. Las autoridades graduarán las multas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad del infractor.

La Provincia también ordena iniciar de forma inmediata acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos de extinción.


Temas

Alberto Weretilneck

Río Negro

