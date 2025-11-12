En Río Negro, el ministro social planteó la necesidad de cambios para «oxigenar»

El barilochense Juan Pablo Muena regresó a la conducción del ministerio de Desarrollo Humano y se planteó “oxigenar” el organismo porque reconoció “mucho desgaste”. Adelantó revisiones en el organigrama, la organización y también de funcionarios.

En septiembre, Muena renunció por su candidatura a Diputados y, este lunes, volvió a su despacho ministerial. Enseguida se planteó correcciones, a partir de conversaciones previas con el gobernador Alberto Weretilneck.

“Tenemos que rever todo, el organigrama y los funcionarios también. Lo venimos hablando con el gobernador desde hace un tiempo y cada fin de año se hacen evaluaciones. Hay mucho desgaste, sobre todo en nuestro ministerio. Tal vez, no tiene que ver con desenvolvimiento, pero muchas veces tiene que ver con la necesidad de oxigenar el organismo”. Precisaría, después, que las modificaciones serán “seguramente antes de fin de año”.

Las alteraciones -posiblemente- comiencen a definirse este miércoles cuando el ministro se reúna con Weretilneck.

Hay mucho desgaste. No tiene que ver, tal vez, con el desenvolvimiento sino con la necesidad de oxigenar el organismo”. Juan Pablo Muena, ministro de Desarrollo Humano de Río Negro.

Muena anunció la puesta en marcha de modificaciones. La cartera social se estructura con seis secretarías: Administración (Edgardo Tucat), Recursos Humanos (Guillermo Beacon), Integración de Políticas Públicas y Adultos Mayores (Fernando Henriquez), Deportes (Nahuel Astutti), Cultura (Franco Avila) y Senaf (Silbana Cullumilla).

En declaraciones radiales, el ministro reafirmó su convicción y la defensa por el proyecto de JSRN, más allá del revés electoral del último domingo de octubre.

Afirmó la necesidad de “modificar y corregir cosas. Hay que trabajar mucho y meterse fuerte con la juventud”, aceptando que existen “muchos programas” para ellos “en Deportes y Cultura” pero hay que “se llevar adelante aquellos que tengan mayor continuidad a lo largo del tiempo”.



En otra parte, el funcionario remarcó que “hay mucha demanda” y “la gente está muy complicada”. Expresó que la Provincia definió a principio de la gestión varios programas, pero la demanda es infinita y el presupuesto es finito».