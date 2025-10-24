Acceso a San Javier: la obra de asfalto se iniciará a mediados de noviembre

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que en 20 días más se iniciará la obra de pavimentación del acceso a Fuerte San Javier, desde el kilómetro 986 de la ruta Nacional N° 3 hasta la localidad que está ubicada en el corazón productivo del Idevi, a 25 kilómetros de la capital provincial.

El funcionario anticipó que la próxima semana la provincia abonará el anticipo a la empresa Ingeniería y Arquitectura, que tendrá a cargo los trabajos, y luego comenzará la instalación de los equipos necesarios para llevar adelante las tareas.

Los anuncios se realizaron durante la firma de contrato de obra que se realizó en el municipio de Viedma con las presencias del intendente Marcos Castro, el funcionario provincial, el director de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun; la jefa de la comuna de San Javier, Gladys Almuna y distintas autoridades municipales y provinciales.

En la oportunidad también se firmaron otros convenios para obras en la capital provincial en el marco de los programas de Infraestructura Rionegrina y Junto al Municipio que lleva adelante la provincia de Río Negro.

Uno de los momentos más destacados del acto fue la alocución de Almuna quien, quebrada por la emoción, señaló que se trata de «un antes y un después en nuestra vida» y valoró el aporte del gobernador Alberto Weretilneck quien anunció esta obra durante el acto por los 243 años de San Javier, en julio pasado.

Almuna destacó el crecimiento de la localidad, recordó que por primera vez se colocaron nomencladores en las calles, «nunca tuvimos un cartel y hoy tenemos los nombres de todas las calles, que eligieron los pibes de nuestras escuelas y los adultos mayores», adelantó que están trabajando para contar con un cementerio propio y se llevó como promesa que en el presupuesto 2026 se incluirá un playón deportivo para la localidad.

El contrato firmado incluye la pavimentación de 2.162 metros, la demolición y construcción de una nueva alcantarilla en la intersección con la ruta Nacional N° 3, con un presupuesto de 2.322 millones de pesos y un plazo de ejecución de 9 meses corridos.

Obras para la capital provincial

También se firmó el contrato para la primera etapa de la obra de iluminación y reconversión lumínica en la ruta Provincial N° 1, desde la rotonda Cooperación hasta la calle Castelli, que estará a cargo de la empresa Electromecánica RI, con un presupuesto 238 millones de pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Echarren aclaró en el acto que la segunda etapa, que llegará hasta la ruta Nacional N° 3 y la repavimentación de la traza en distintos sectores estará incluida en el presupuesto del próximo año.

Otra firma de contrato correspondió a la obra de ampliación de la red de agua potable de El Juncal, que beneficiará a 22 familias. Estará a cargo de la empresa Lumigas SRL, se ejecutará en 60 días corridos y el presupuesto oficial es de 26 millones de pesos.

Por último, la provincia entregó al municipio un aporte de 20 millones de pesos para la construcción de un playón deportivo en el barrio Santa Clara, que tendrá 325 meros cuadrados de hormigón y equipamiento. Esa obra tiene un costo final de 46 millones.