Río Negro apuesta a la IA: así será la diplomatura para modernizar la administración pública

El Gobierno de Río Negro avanza en su estrategia de modernización con el lanzamiento de una Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, una iniciativa impulsada por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), el Ministerio de Modernización y la Universidad de Flores (UFLO).

La propuesta fue presentada este 20 de marzo en el Centro de Formación y Capacitación del IPAP, donde se firmó el acuerdo que permitirá su implementación. El convenio fue suscripto por el ministro de Modernización, Milton Dumrauf; la presidenta del IPAP, Juana Benítez; y el vicerrector de la UFLO, Christian Kreber, con el acompañamiento de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

La diplomatura tendrá una duración de 120 horas y estará orientada a capacitar a agentes estatales en el uso de herramientas de inteligencia artificial, en un contexto de constante cambio tecnológico.

Durante la presentación, Dumrauf destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que «la inteligencia artificial llegó y evoluciona a una velocidad muy grande, por lo cual diseñamos estos cursos con la Universidad de Flores con 120 horas de duración que entendemos que son la base suficiente para capacitar a los agentes en algo que es tan cambiante».

En esa línea, el funcionario también remarcó el avance de otras políticas de digitalización, como la capacitación en Gestión de Expedientes Electrónicos (GDE), que ya cuenta con más de 1.860 inscriptos. «Entendemos que las bases para llegar a Río Negro papel cero en marzo de 2027 se están empezando a solidificar», aseguró.

Por su parte, Benítez explicó que en esta primera cohorte participarán 60 agentes públicos y que la cursada se extenderá por cuatro meses. «Vamos a empezar a trabajar ordenadamente y luego avanzar con los diferentes sectores», indicó, al tiempo que subrayó la importancia de acompañar la formación del personal estatal para su crecimiento profesional.

Desde el ámbito académico, Kreber valoró el acuerdo y sostuvo que «se trata de una capacitación destinada a servidores públicos que estén ejerciendo un rol dentro de la administración, que potencian su trabajo a través de una diplomatura en inteligencia artificial aplicada al contexto del empleo público».

La propuesta combina formación técnica y principios éticos

Uno de los ejes centrales de la propuesta será el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, en línea con las normativas vigentes y los principios de transparencia del Estado. Al finalizar el trayecto, los egresados contarán con herramientas para aplicar tecnologías de inteligencia artificial generativa, diseñar estrategias y optimizar la producción de documentos institucionales.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación digital que impulsa la provincia, con el objetivo de modernizar la gestión pública y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía.