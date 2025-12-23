Río Negro aseguró el mantenimiento del Canal Pomona–San Antonio Oeste, clave para el agua potable

El mantenimiento del canal es estratégico para la histórica obra de agua potable que ejecutará la Provincia. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro garantizó la continuidad del mantenimiento y la operación del Canal Pomona–San Antonio Oeste, una infraestructura estratégica para el sistema hídrico de la región, mediante la firma de un contrato encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Adrián Casadei en San Antonio Oeste.

La obra, que estará a cargo de la empresa COTRAVAME, contempla tareas de mantenimiento y operación sobre un canal con más de 50 años de antigüedad, clave para asegurar el abastecimiento de agua potable a San Antonio Oeste, el Puerto de San Antonio Este, Las Grutas, la planta de ALPAT y al sector productivo de la costa atlántica rionegrina.

Durante el acto, Weretilneck remarcó la importancia estratégica de esta infraestructura para el desarrollo regional: «Para que el agua llegue a cada localidad hay un trabajo previo enorme que empieza en el canal Pomona–San Antonio Oeste», sostuvo el mandatario.

La intervención permitirá mejorar la calidad de vida de casi 100.000 habitantes y fortalecer un sistema histórico que ha acompañado el crecimiento de la región. La inversión provincial destinada a esta obra supera los $6.422 millones.

Además, el mantenimiento y la puesta en valor del canal resultan fundamentales para la ejecución de la histórica obra de abastecimiento de agua potable que llevará adelante la Provincia con financiamiento de la CAF, en el marco de una planificación integral orientada a garantizar el acceso al agua con una visión de largo plazo

De la actividad participaron el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud; el presidente del bloque JSRN, Facundo López; el superintendente del DPA, Gastón Renda; y el interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Aporte para ampliar la red cloacal

En la misma jornada, y en el marco del programa «Junto al Municipio, Construyendo Provincia», el Gobierno de Río Negro entregó un aporte de $100 millones al Municipio de San Antonio Oeste, destinado a garantizar la obra de ampliación de la red cloacal de la ciudad.