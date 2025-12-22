La importancia del sistema aluvional de Roca, tras los últimos temporales

La construcción del sistema de contención Gómez y Catini fue la última gran incorporación al sistema. Foto: Juan Thomes.

Las lluvias intensas registradas en los últimos meses el funcionamiento del sistema de defensas aluvionales que protege a Roca volvió a estar en agenda, una infraestructura clave para la vida cotidiana de la ciudad.

Se trata de un esquema integrado por los diques Roca y Catini junto a canales de trasvase, descargadores y vertederos que regulan una superficie superior a las 3.000 hectáreas y derivan los caudales hacia el río Negro a través de canales de descarga. Existe un tercer dique ubicado al norte del barrio Alta Barda, denominado Gómez.

El dique Roca fue inaugurado en 1969, mientras que Catini -que regula los caudales de su cuenca, más los caudales trasvasados desde la cuenca superior aluvional Roca- y Gómez se incorporaron en la década del 80 como parte de un esquema integral de defensa. La construcción respondió a eventos históricos que afectaron a la ciudad.

Además de las presas, el sistema incluye canales de trasvase, vertederos de seguridad y descargadores de fondo que permiten aliviar la presión del agua ante lluvias de gran intensidad. Todo el conjunto funciona como una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica local.

Según un relevamiento realizado por Diario RÍO NEGRO y un informe elaborado por el Foro en Defensa de los Ríos y las Represas junto a la CGT Regional Alto Valle, que se concentró en el cuidado del sistema aluvional, en algunos tramos de los cañadones se detectan situaciones puntuales como presencia de residuos y restos de escombros por parte de particulares, además de vegetación acumulada por crecimiento natural.

Se trata de observaciones aisladas que aparecen pese a las tareas de mantenimiento periódicas que se realizan sobre las defensas y que refuerzan la necesidad de sostener el cuidado del sistema en el tiempo con la colaboración de la comunidad.

«Cuidémoslo porque esto nos salva a todos, la basura, las intervenciones no autorizadas, afectan la función del sistema», Nicolas Carreño, integrante del departamento de Seguridad y Salud Laboral – UTEDyC.

Presencia de escombros en cercanías a los diques. Foto: Juan Thomes.

Río Negro y el mantenimiento de las defensas aluvionales

Desde el Departamento Provincial de Aguas (DPA), organismo responsable del mantenimiento de las defensas aluvionales, aseguraron que durante 2025 se realizaron tareas de mantenimiento de manera sostenida en todo el sistema.

Consultada por este medio, Viviana Maldonado, referente del área en el Alto Valle detalló que “todos los años hacemos mantenimiento de las defensas” y, en particular, este año los trabajos se extendieron entre marzo y noviembre. Las tareas incluyeron la limpieza de torres de descarga, la remoción de arena acumulada y la reconstrucción de sectores erosionados.

Maldonado señaló que en el dique Roca se realizaron intervenciones completas sobre las dos torres de descarga, que fueron destapadas en más de una oportunidad. “Eso se hizo en marzo, se repitió en octubre y en noviembre”, explicó durante la entrevista.

También indicó que entre septiembre y fines de noviembre se pasó maquinaria por todo el canal de trasvase que une Roca con Catini, al que definió como “un canal muy importante” para el funcionamiento del sistema.

Respecto del dique Catini, afirmó que el descargador funcionó correctamente durante las últimas lluvias intensas y que el canal de descarga hacia el colector P5 fue limpiado recientemente. “Hoy podemos asegurar que las defensas están en condiciones y funcionando bien”, sostuvo.

Maldonado recordó que las defensas fueron diseñadas entre las décadas del 60 y 80 para escenarios de lluvias intensas, con recurrencias de hasta 500 años y precipitaciones del orden de los 200 milímetros en corto tiempo. Además, explicó que cuentan con sistemas de “fusibles”, canales de alivio que se activan cuando el nivel del agua alcanza determinadas cotas, evitando que el agua llegue al coronamiento de las presas.

En relación al contexto climático actual, señaló que el DPA tiene previsto avanzar en 2026 con una nueva modelación y simulación hidrológica. El objetivo será evaluar el comportamiento del sistema frente a escenarios de lluvias más frecuentes o intensas, en el marco del cambio climático, y analizar si resulta necesario realizar ajustes o nuevas obras.

Un relevamiento que pone el foco en el cuidado del sistema

En paralelo a las tareas oficiales, un relevamiento elaborado por el Foro en Defensa de los Ríos y las Represas junto a la CGT Regional Alto Valle puso el foco en el cuidado del sistema. El informe fue construido a partir de más de 60 horas de recorridas realizadas durante 2025.

El documento da cuenta de distintas “intervenciones antrópicas” detectadas en sectores del sistema aluvional, producto del uso cotidiano y de acciones humanas que no forman parte del diseño original de las defensas.

Entre los puntos señalados, se menciona la apertura de senderos y zanjas de importante profundidad en cañadones, realizadas para facilitar el paso de animales. Según el informe, este tipo de modificaciones “desgasta el sistema de protección” y requiere seguimiento técnico.

Foto: gentileza.

También se advierte sobre la presencia de cruces improvisados, pequeños puentes y pasos no previstos en áreas que cumplen funciones de alivio ante crecidas. El documento remarca que estas intervenciones podrían generar riesgos ante lluvias extraordinarias.

El relevamiento incluye además observaciones sobre acumulación de residuos, vegetación y escombros en algunos sectores, una situación que, según el informe, refuerza la necesidad de concientización y cuidado comunitario.

Tanto desde el DPA como desde los espacios que elaboraron el informe coinciden en un punto central: el sistema funciona y cumple su rol, pero su preservación a largo plazo depende del mantenimiento continuo y del compromiso social con una infraestructura clave para la ciudad.