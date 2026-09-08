Plan de refinanciación de deudas en Neuquén: qué se reglamentó y qué beneficios hay para los bancos y billeteras virtuales que adhieran

La Dirección Provincial de Rentas de Neuquén reglamentó el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, aprobado mediante el Decreto N° 1205/2026. Habilitó el procedimiento para que las entidades financieras y billeteras digitales puedan adherir a la iniciativa. Busca que baje la carga financiera derivada del endeudamiento de las familias neuquinas.

La medida permite avanzar en la implementación del programa anunciado por el gobernador Rolando Figueroa.

Plan de refinanciación de deudas en Neuquén: qué se reglamentó

A través de la Resolución N° 302/DPR/26, de fecha 31 de agosto de 2026 que fue publicada el viernes 4 en el Boletín Oficial, se aprobó la reglamentación correspondiente a las competencias de la Dirección Provincial de Rentas, junto con la nota de adhesión que deberán suscribir las entidades interesadas en participar del programa.

El Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia anunciada por el gobernador Rolando Figueroa tiene como fin reducir la carga financiera derivada del endeudamiento de las familias neuquinas, facilitar la regularización de obligaciones en mora, promover la recomposición de la situación crediticia y contribuir a recuperar la capacidad de consumo.

Para ello, el Gobierno de la Provincia invitó a bancos, entidades financieras y billeteras digitales a adherir al programa y ofrecer las alternativas de financiamiento previstas para las personas humanas que cumplan con las condiciones establecidas. El primero en sumarse a esta iniciativa fue el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Beneficios para las entidades adheridas al Plan de Alivio Familiar de Neuquén

Como incentivo para la participación del sector financiero, el plan contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran. Entre ellos se establece una reducción del 50 por ciento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses devengados por los préstamos otorgados a través de este programa.

Asimismo, se dispone la exención del Impuesto de Sellos para los actos, contratos y operaciones celebrados en el marco del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia.

La reglamentación establece además el procedimiento de adhesión, el régimen de información sobre las operaciones realizadas y los mecanismos para la aplicación, exteriorización y control de los beneficios fiscales.

De esta manera, con la reglamentación dictada por la Dirección Provincial de Rentas, el plan se encuentra en condiciones de comenzar a instrumentarse a través de las entidades financieras y billeteras digitales que adhieran, dando un paso concreto para facilitar el acceso de las familias neuquinas a herramientas de refinanciación y regularización de sus obligaciones.