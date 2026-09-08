¿Quiénes son los 10 vecinos e instituciones destacados de Roca en el aniversario 2026? Conocelos

Durante el fin de semana, Roca desplegó los festejos de su aniversario 147 con feria, música, actividades para las infancias y el regreso del desfile. Además, como todos los años, hubo un espacio para agradecer a quienes hacen y contribuyen a la comunidad. Durante el Paseo Aniversario, vecinos e instituciones de la ciudad fueron reconocidos por sus trayectorias.

La intendenta María Emilia Soria estuvo presente durante el acto, donde se distinguieron historias vinculadas a la salud, educación, el arte, la cultura y la defensa de derechos. Quiénes son, uno por uno.

Norma Ichazo

Es la presidenta de la Asociación Roquense del Diabético e integra el Consejo de Personas Mayores. Colabora desde 2010 en tareas de atención, educación y contención para personas con esta enfermedad. De acuerdo con la reseña realizada durante el homenaje, su labor junto a la asociación alcanzó a más de 1.000 personas.

Patricia Fabiana Sartori

Lleva 35 años de trayectoria en la salud pública y se destaca por dirigir el espacio de cuidados paliativos del hospital local. Su rol es acompañar a pacientes que atraviesan enfermedades avanzadas, sobre todo oncológicas, además de ayudar a las familias las etapas más difíciles de la enfermedad.

Celina Santa Comparini

También conocida como Dra. Polin, llegó a Roca en 1982 y desarrolló gran parte de su carrera en hospitales, centros de salud y comunidades rurales, además de especializarse en cuidados paliativos.

María Silvina Malnis

Radicada en Roca desde 1987, fue distinguida por su trayectoria ligada al trabajo social y la educación especial, además de su actual tarea voluntaria en Fundación Sí una organización no gubernamental (ONG) de Argentina que promueve la inclusión social de los sectores más vulnerables (en Roca realizan recorridas nocturnas para asistir a gente en situación de calle y gestionan residencias universitarias gratuitas para jóvenes de zonas rurales o alejadas que no pueden costear sus estudios).

Néstor Javier Confalonieri

Es escultor, dibujante y profesor de arte con más de dos décadas de trayectoria, cuya obra trascendió las fronteras de la provincia y el país. Llegó al Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, participó del II Simposio Internacional de Escultura en Mármol de Carrara, realizado en Ecuado y el Festival «Magia del Legno» en Italia.

Luis Arturo Cide

Es guitarrista y referente del jazz local, quien luego de desarrollar parte de su carrera en Europa regresó a la ciudad para compartir sus conocimientos y formar a nuevas generaciones de músicos. A los 20, se introdujo en el jazz-rock y comenzó el camino que lo llevó a tocar y vivir en Suiza, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Estambul, España, por toda la región, Argentina, Bolivia, a integrar muy diversas formaciones, crear sus propias bandas, presentarse en festivales, grabar discos y juntarse con pares de renombre. Un trabajo incesante por el que fue distinguido por el Senado de la Nación.

Instituciones destacadas

Ven y Verás

Se trata de un voluntariado integrado por jóvenes del colegio Domingo Savio que nació en 2011 para acompañar a personas que atraviesan situaciones de necesidad. Desde hace 15 el grupo realiza distintas acciones solidarias en la ciudad como colaborar con familias de barrios periféricos de la ciudad u organizar actividades lúdicas para chicos de jardines o comedores.

Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario Ruca Piuke

Es perteneciente al movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, el cual lucha contra el consumo de sustancias y la exclusión de los jóvenes en los barrios populares. Desde Roca, la organización trabaja con personas y familias atravesados por esta problemática y sostiene un merendero, comedor, roperito solidario, huerta y distintos espacios de acompañamiento.

Escuela Primaria N° 253 «Libertador San Martín»

Fue reconocida por sus cinco décadas de presencia en el barrio Los Olmos, donde sus aulas forman parte de la historia de varias generaciones.

Red por la Identidad – Nodo Fiske Menuco-Regina

Desde 2004 trabaja en la promoción del derecho a la identidad y la construcción de memoria, en articulación con la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Reciben consultas y brindan contención a personas que tienen dudas sobre su origen biológico o su identidad de origen. También conectan a nivel local los casos de sospecha de apropiación con organismos nacionales como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y apoyan la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.