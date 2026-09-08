Pruebas PISA 2025: China lidera el ranking, ¿en qué puesto quedó Argentina y cómo les fue al resto de Latinoamérica?

Los resultados de las pruebas PISA 2025. China en el top 10.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió el informe PISA correspondiente al período 2025. Los datos revelados confirmaron la persistente brecha de los países latinoamericanos frente al promedio internacional.

China lidera el listado global con los mejores resultados en Ciencias, Matemáticas y Lectura. En el ámbito regional, Uruguay y Chile se ubicaron en lo más alto del ranking latinoamericano.

Los resultados globales de las pruebas PISA 2025: ¿en qué puesto quedó Argentina y cómo les fue al resto de Latinoamérica?

De acuerdo al informe, en esta ocasión Argentina y México, registraron sus peores resultados en 20 años en matemáticas y otros países como Brasil, Colombia y Costa Rica mostraron un estancamiento.

Fuera de la región, Estados Unidos se desplomó en lectura, aunque se mantuvo en los parámetros de los países desarrollados.

En Ciencias, las regiones que superaron el promedio OCDE (482 puntos) fueron Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang (China) con 597, seguidas por Singapur (560), Macao (541), Taipéi Chino (541), Japón (538) y Estados Unidos (502).

Por debajo de esa media se ubican los países latinoamericanos, encabezados por Uruguay (445) y Chile (442). Argentina quedó rezagada con 393 puntos, lo que la sitúa entre los cinco puestos más bajos del ranking.

En Lectura, Estados Unidos pese a estar ligeramente por encima de la media entre los países evaluados en este métrica, tuvo resultados negativos y se comprobó que los estudiantes estadounidenses se desplomaron 14 puntos hasta alcanzar un puntaje de 490, el más bajo registrado desde el 2000, cuando inició esta evaluación.

Según el listado global, las regiones que superaron el promedio OCDE (461 puntos) fue Singapur con 535, seguidas por B-S-J-Z (China), Taipéi Chino, Japón, Macao (China) y Corea.

Por debajo de esa media se sitúan Estados Unidos y los países latinoamericanos. En esta ocasión, Argentina subió un escalón con 390 puntos, aunque permanece entre los seis países con los puntajes más bajos.

Por último en Matemáticas, el resultado de la evaluación educativa PISA reflejó una tendencia en caída para México que obtuvo 388 puntos, siete menos que en la edición anterior.

El listado global quedó encabezado una vez más por Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang (China) con 612 puntos que estuvo por encima del promedio OCDE (463). Les siguieron: Singapur (563), Macao (549), Taipéi Chino (546), Japón (525) y Estados Unidos llegó al promedio con 463.

Los países latinoamericanos quedaron por debajo de la media global, siendo Uruguay y Chile los mejor posicionados. En tanto, Argentina obtuvo 567 puntos y abandonó el grupo de los cinco puntajes más deficientes.

Con información de El País