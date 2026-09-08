El nuevo beneficio para empresas de Río Negro permite acceder a créditos con 5 puntos menos de tasa

El programa fue creado como un reconocimiento oficial para empresas y emprendimientos radicados en la provincia. Foto ilustrativa.

Río Negro puso en marcha un nuevo beneficio para empresas y emprendimientos que incorporen prácticas vinculadas con la sustentabilidad. A través del Certificado de Triple Impacto Rionegrino (TIR), las firmas que acrediten determinados requisitos podrán acceder a una reducción de cinco puntos porcentuales en la tasa de interés de los créditos otorgados mediante líneas de financiamiento del Estado provincial.

El programa fue creado como un reconocimiento oficial para empresas y emprendimientos radicados en la provincia que puedan demostrar un impacto positivo en tres dimensiones: económica, social y ambiental. La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro quedó a cargo de su implementación y administración.

Qué empresas pueden acceder al certificado

El beneficio alcanza a empresas y emprendimientos sin importar su tamaño, sector de actividad o antigüedad. También pueden acceder distintas formas jurídicas, como empresas unipersonales, sociedades comerciales, cooperativas, asociaciones civiles con actividad económica y otras formas asociativas.

Para iniciar el trámite deberán cumplir una serie de condiciones obligatorias. Entre ellas, encontrarse al día con la Provincia, acreditar una actividad económica registrada mediante documentación de ARCA y de la Agencia de Recaudación de Río Negro y contar con la habilitación correspondiente cuando la actividad lo requiera.

Qué tienen que demostrar para obtenerlo

El programa establece siete criterios de evaluación, aunque las empresas no necesitan cumplirlos todos. Para obtener el certificado deberán acreditar al menos cuatro.

Los criterios incluyen:

Medir el impacto económico, social y ambiental de la actividad.

de la actividad. Contar con mecanismos de reportabilidad y seguimiento de esos impactos .

. Haber realizado durante el último año alguna inversión vinculada con la sustentabilidad .

. Tener una certificación reconocida en triple impacto o sustentabilidad, como ISO 14001.

en triple impacto o sustentabilidad, como ISO 14001. Haber realizado capacitaciones relacionadas con sustentabilidad, economía circular o triple impacto.

relacionadas con sustentabilidad, economía circular o triple impacto. Contar con alguna política interna documentada de carácter social o ambiental.

de carácter social o ambiental. Haber desarrollado durante el último año alguna acción de vinculación con la comunidad o el territorio.

Cada criterio tiene el mismo valor y debe ser respaldado con documentación. El piso para obtener el certificado es de cuatro sobre siete.

El beneficio más concreto está en los créditos

Una vez obtenido el TIR, la empresa podrá utilizarlo para acceder a los beneficios previstos por el programa. El principal incentivo económico es la reducción de cinco puntos porcentuales sobre la tasa vigente al momento de otorgarse el crédito.

La reducción alcanza a las líneas de financiamiento administradas por organismos y entidades financieras del Estado provincial. En el caso de entidades privadas que trabajen con fondos propios, la adhesión será voluntaria.

Para hacer efectivo el descuento, la empresa deberá presentar su certificado vigente ante el organismo o entidad financiera provincial que administre la línea de crédito correspondiente.

También tendrán ventajas para venderle al Estado

El TIR no se limita al financiamiento. Las empresas certificadas tendrán preferencia en los procedimientos de contratación pública provincial, siempre que exista igualdad de condiciones en precio, calidad y capacidad técnica frente a otros oferentes.

También podrán acceder a instrumentos de promoción económica e industrial y participar en misiones comerciales, ferias, plataformas digitales provinciales y otras acciones de desarrollo productivo.

Además, recibirán autorización para utilizar el Sello Oficial de Triple Impacto Rionegrino en sus comunicaciones institucionales, comerciales y de marketing mientras el certificado se encuentre vigente.

Cómo será el trámite

La solicitud se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro. Allí las empresas deberán completar el formulario, presentar la documentación requerida y seleccionar los criterios que buscan acreditar.

La Agencia tendrá hasta cinco días hábiles para verificar que la documentación de admisibilidad esté completa. Luego contará con hasta 20 días hábiles para evaluar los criterios y, si la empresa cumple con el mínimo requerido, dispondrá de otros cinco días hábiles para otorgar y notificar el certificado.

En total, el programa establece un plazo máximo de 30 días hábiles desde la presentación completa de la solicitud, sin contar los períodos destinados a subsanar documentación.

Las Empresas B tienen acceso directo

El programa contempla además una vía especial para las empresas que ya cuentan con una certificación vigente como Empresa B otorgada por B Lab. En esos casos, podrán acceder directamente al Certificado de Triple Impacto Rionegrino, sin tener que acreditar nuevamente los siete criterios de evaluación.

El certificado tendrá una vigencia de dos años. Para renovarlo, las empresas deberán volver a acreditar los requisitos de admisibilidad, cumplir nuevamente con al menos cuatro de los siete criterios y presentar una memoria que muestre la evolución de sus prácticas de triple impacto.