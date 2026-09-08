Quién era el hombre que murió atropellado en la Ruta 17 de Añelo

El último domingo un sinietro fatal tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 17 cerca de Añelo. Un hombre de unos 37 años murió luego de ser atropellado. Según la información preliminar, la víctima habría sido embestida por un auto Chevrolet Cruze, cuyo conductor resultó demorado.

El accidente sucedió en horas de la madrugada y se pudo conocer que quien dio aviso a las autoridades fue el propio conductor del auto Chevrolet. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la víctima fue identificada como José Luiz Plaza. En redes sociales, sus allegados lo despidieron con sentidas palabras.

Buscan esclarecer un siniestro fatal sobre la Ruta 17 de Neuquén

Luego del conocimiento del hecho, la fiscalía pidió que se lleve adelante la pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro. El cuerpo de la víctima fue encontrado yaciendo sobre la banquina de la Ruta Provincial.

En el caso interviene la fiscal Eugenia Titanti, quien requirió que al demorado se le realice el test de alcoholemia y también se ordenó que se secuestre el vehículo.

Efectivos de la comisaría décima acudieron al lugar luego del llamado de emergencia.

El hecho obligó a cortar la circulación sobre la traza con un operativo que convocó a personal policial de la Comisaría Décima y trabajadores de salud. Largas filas de vehículos debieron transitar con precaución debido a las tareas que se desarrollaban por el siniestro.

El accidente ocurrió antes de las 6.30, momento en que aún no había amanecido. Según trascendió, el hombre fallecido residía hace tiempo en la localidad aunque no se precisó si era oriundo de Añelo. Estaba vinculado al sector hidrocarburífero.