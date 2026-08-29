Río Negro busca soluciones innovadoras para 85 desafíos productivos

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la segunda etapa del programa Desafíos Rionegrinos, una iniciativa que busca conectar las necesidades concretas de empresas, cooperativas y organismos públicos con las capacidades de universidades y entidades científico-tecnológicas. La convocatoria fue presentada en Cipolletti por el gobernador Alberto Weretilneck y permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre.

Río Negro abre una convocatoria para transformar problemas en soluciones

El eje de esta nueva instancia es el Banco de Desafíos Rionegrinos, que quedó conformado a partir de un relevamiento realizado durante la primera etapa del programa. El registro reúne 85 demandas planteadas por pymes, cámaras empresariales, cooperativas, empresas y organismos públicos de la provincia, que ahora podrán transformarse en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

“Lo importante es que estamos con la misma idea: vincularnos, encontrarnos y ayudarnos”, sostuvo Weretilneck durante la presentación. El mandatario destacó la importancia de profundizar la articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema científico-tecnológico para responder a las necesidades de la producción.

La convocatoria permitirá que organismos de ciencia y tecnología, universidades y grupos de investigación presenten propuestas para resolver los desafíos identificados. Las iniciativas seleccionadas podrán recibir financiamiento de hasta $40 millones para desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas.

La secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU), Daiana Neri, explicó que esta segunda etapa está orientada específicamente a la presentación de soluciones. “Las propuestas deben surgir de la vinculación entre los equipos de conocimiento y las empresas, pymes, cooperativas u organismos que identificaron las necesidades”, señaló.

Entre los 85 desafíos incluidos, 58 corresponden al sector agroindustrial, uno de los principales ejes productivos de la provincia. También aparecen demandas relacionadas con transformación digital, inteligencia artificial aplicada a la gestión productiva, petróleo, ambiente y prevención de riesgos de desastres.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de la UPEU, y apunta a convertir el conocimiento científico disponible en respuestas aplicables al territorio.

Durante el lanzamiento, Weretilneck sostuvo que Río Negro y la Patagonia atraviesan una oportunidad estratégica vinculada con sectores como la energía y los alimentos. “Encontrar el conocimiento, la investigación y la formación con quienes generan valor agregado me parece que es lo mejor que nos puede pasar”, afirmó.