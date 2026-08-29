Música, paisajes y emociones: Río Negro estrena una nueva forma de mostrar la Patagonia

La Agencia de Turismo Río Negro pone en marcha una innovadora estrategia de promoción audiovisual.

Río Negro tiene paisajes que se disfrutan con los ojos, pero también con los oídos. Esa combinación es el punto de partida de “Feel & Trip”, el nuevo proyecto audiovisual de la Agencia de Turismo Río Negro que propone recorrer la provincia a través de la música, la naturaleza y las historias que forman parte de cada territorio.

La primera etapa se grabó en El Bolsón y distintos escenarios de la estepa rionegrina, con artistas interpretando música en vivo en medio de algunos de los paisajes más impactantes de la provincia. Malena Narvay y Lucas Murua fueron los primeros convocados para darle voz y movimiento a esta experiencia.

La propuesta forma parte de la renovación del canal oficial de YouTube del organismo y apunta a construir una plataforma de contenidos que combine turismo, naturaleza, patrimonio, música y cultura. La intención es que Río Negro no aparezca solamente como un destino para visitar, sino también como un territorio capaz de generar sensaciones y contar historias.

La primera etapa del proyecto se grabó en El Bolsón y en la estepa rionegrina.

La programación tendrá distintos formatos. “Ecos” reunirá presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Río Negro e invitados en espacios de valor patrimonial; “Raíces” estará dedicado al folclore, las tradiciones y la identidad patagónica; mientras que “Sessions” llevará propuestas acústicas de rock, pop, indie y trap a escenarios naturales.

También habrá espacio para viajar. “Rumbos” propondrá recorridos y guías narrados por creadores de contenido, mientras que “Destinos” ofrecerá microdocumentales sobre actividades, experiencias e itinerarios. A eso se sumará “Live”, con entrevistas y transmisiones junto a referentes del turismo, la gastronomía, el deporte, la ciencia y el ambiente.

La diferencia está en la mirada. La iniciativa no plantea a los artistas como simples rostros de una campaña publicitaria, sino como protagonistas de una experiencia en la que la cultura funciona como puente para descubrir el territorio. Una canción puede llevar a un paisaje; una historia, a un pueblo; una imagen, a las ganas de conocer un lugar.

El proyecto también busca convertirse en un punto de encuentro entre distintos sectores. Ciencia, producción, deporte, educación y cultura podrán formar parte de esta red de contenidos que pretende amplificar la identidad rionegrina y llevarla más allá de sus fronteras.

La primera producción ya está disponible en el canal oficial de YouTube. Es apenas el comienzo de una propuesta que apuesta a mostrar otra Patagonia: una que no solo se mira, sino que también se escucha, se siente y se recorre.

La primera producción ya está disponible en