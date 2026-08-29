Desesperada búsqueda de un hombre de 64 años en el Lago Pellegrini: ingresó a remar en kayak y nunca volvió

Desde la tarde noche de este viernes se busca intensamente a un hombre de 64 años en el lago Pellegrini de Cinco Saltos. De acuerdo a la información recabada por las autoridades, el hombre- llamado Miguel Eduardo Lorca– habría ingresado a remar en kayak después de las 15. Desde entonces, se desconoce su paradero.

El jefe de la Regional Quinta, Javier Yañez, informó a Diario RÍO NEGRO que la búsqueda comenzó ayer por la tarde y se reanudó este sábado por la mañana. Prefectura Naval busca a Lorca con dos embarcaciones. También contribuyen con embarcaciones menores los bomberos voluntarios de la localidad.

Prefectura, Bomberos y Policía trabajan en el lago Pellegrini

Yañez detalló además que en el mediodía de este sábado arribará personal de Canes para trabajar en el rastreo del hombre con prendas que entregó la familia.

La búsqueda se concentra en el sector de parrillas y está a cargo de la comisario Diana Rodríguez. Allí se encontró una camioneta Renault Duster color blanca con la cual Lorca llegó al lugar. El comisario indicó que el vehículo quedó resguardado en el destacamento del sector.

La búsqueda se concentra en el sector parrillas del Lago Pellegrini. Foto: archivo Juan Thomes.

Según aportó una vecina, en un breve cruce que tuvo alrededor de las 15, el hombre le dijo que iba a remar en kayak. Hasta el momento, el comisario informó que no se hallaron elementos que permitan dar con Lorca.

El hombre es oriundo de Cinco Saltos y sus allegados detallaron que era «muy deportista». Era «común» que realizara estas actividades, señalaron.