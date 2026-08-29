Rolando Figueroa cerrará con petroleras el financiamiento de rutas

El mandatario destacó que entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta 8. Foto Emiliano Ortiz.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que la próxima semana se firmará en Houston un acuerdo para avanzar con obras viales en Neuquén. Serán prefinanciadas por las principales empresas operadoras de Vaca Muerta y contempla que antes de fin de año estén en construcción unos 1.000 kilómetros de nuevas rutas.

El anuncio lo realizó durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026, en Chos Malal, donde además Figueroa repasó distintas obras y proyectos vinculados con la producción, la infraestructura y el turismo.

Del acuerdo participarán: YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 6 y el llamado «Camino de Tortuga». Este complementará los trabajos que ya se ejecutan sobre la Ruta 6 en Rincón de los Sauces que evitará pasar por Añelo.

El esquema también contempla la pavimentación y repavimentación de la Ruta 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de la Ruta 8 entre las rutas 51 y 7; y trabajos sobre la Ruta 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Para Figueroa, el convenio representa un cambio en la forma de encarar la infraestructura provincial, vinculando directamente la expansión de la actividad hidrocarburífera con las obras que necesita el territorio.

Durante la jornada, el gobernador también confirmó que la represa multipropósito Villa del Nahueve será inaugurada en octubre. «Hace 20 años que no se inaugura una represa en nuestro país», recordó Figueroa y destacó el impacto que tendrá sobre la disponibilidad de agua y las posibilidades productivas de la región.