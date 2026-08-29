Cutral Co inauguró el centro emisor de licencias de conducir nacionales

En Cutral Co funciona el centro emisor de licencias nacionales de conducir de Cutral Co. Se podrán tramitar tanto para vehículos particulares como profesionales. El flamante centro es clase A por lo que se podrán obtener los carnets físicos y digitales.

La validez abarcará el territorio argentino y el Mercosur, según se anunció. A la vez se continuará con el otorgamiento de turnos vía WhatsApp para evitar las largas filas para sacar un turno de inicio del trámite.

El municipio cutralquense firmó un convenio con Nación que avaló la puesta en marcha del equipamiento necesario para instalar un centro emisor de licencias nacionales de conducir, clase A. Una vez que se montó el equipamiento y se adecuaron las oficinas donde funciona el área municipal, se puso en marcha oficialmente este servicio.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó que con este sistema nuevo «permitirá dar un salto importante y le da la oportunidad a cualquier ciudadano de Cutral Co poder desempeñarse en cualquier parte de Argentina con su licencia profesional». Podrá ser tanto física como digital.

El funcionario agregó que hoy el sistema permite a través de la aplicación Mi Argentina, poder exhibir la documentación, mostrarlo ante la autoridad que lo requiera de manera digital, pero también la físcia.

«Algo muy importante es que Cutral Co será un centro emisor clase A que va a permitir imprimir las licencias profesionales o particulares», sostuvo Alfonso.

Para iniciar el trámite se puede sacar turno por WhatsApp al 299 6840831. «Con los turnos nos organizamos mejor. Deben concurrir con la licencia (vencida) y el DNI en original y copia, con eso se cargan los datos para hacer la boleta del Senat, que es el libre deuda de multas a nivel nacional», describió la directora Claudia Suárez.

Una vez que la persona cuente con esa documentación, se carga la información al sistema, y se puede hacer la ficha para concurrir al médico.

«Estamos comprando más equipamientos para hacerlo aún más eficiente. Así que estamos muy contentos y queremos agradecerle tanto a la provincia como a la Nación porque, es un trabajo conjunto que tenemos que beneficia y redunda en la calidad de vida de la gente», apuntó el intendente Ramón Rioseco.

Las licencias nacionales pueden ser digitales y físicas. (Foto: Gentileza)

Cómo pedir turno

Para facilitar la posibilidad de llegada y solicitud de turnos para los conductores, la dirección de Licencias de Conducir amplió el horario de atención: de 8 a 18 horas.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que si se lo hace vía WhatsApp al 299 6840831 se toman solo hasta el mediodía. Después de las 12, los turnos se darán de manera presencial, por orden de llegada en la oficina situada en la calle Sarmiento, entre Roca y avenida del Trabajo.

Por otra parte se recordó que si la licencia está en vigencia no es necesario la renovación o cambio a la nacional. Se puede continuar con esa documentación hasta el vencimiento.

