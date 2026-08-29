El TSJ y el Consejo de Neuquén se unen para capacitar a funcionarios y aspirantes a cargos judiciales

Del acto participaron los vocales Busamia, Mazieres, Moya y la consejera De Los Santos. Foto gentileza.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura de Neuquén firmaron un convenio de colaboración académica recíproca, con el objetivo de desarrollar acciones de formación, investigación y perfeccionamiento destinadas a magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y aspirantes a cargos judiciales.

El acuerdo establece la conformación de una Unidad de Coordinación Académica. Este espacio será responsable de proponer, planificar y realizar el seguimiento de las actividades que se desarrollen de manera conjunta.

El convenio fue suscripto por el presidente del tribunal, Gustavo Mazieres, el presidente del Consejo, Evaldo Moya; el vocal Germán Busamia, en su carácter de integrante del Comité Ejecutivo de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial; y la consejera Belén de los Santos (Partido Justicialista), responsable del área de Capacitación del Consejo.

«Estamos trabajando en la puesta en marcha de la Escuela de la Magistratura, cuyo objetivo es permitir la formación de todo aspirante a un cargo judicial que requiera su elección a través del Consejo, para igualar y democratizar el acceso a la Justicia», afirmó De los Santos.

La consejera remarcó especialmente la necesidad de generar oportunidades de capacitación para quienes se encuentran fuera de Neuquén capital. «Sobre todo queremos llegar a los aspirantes del interior de la provincia, ya que actualmente no se dictan muchas actividades fuera de la capital neuquina», señaló.

Las actividades previstas en el convenio se desarrollarán con los recursos propios de cada organismo, sin compromisos presupuestarios extraordinarios. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y contempla su renovación automática.

Actualmente la Legislatura debate una reforma de la ley 2533 que regula el funcionamiento del Consejo, para otorgar puntaje por años de residencia en la provincia.