Karina Milei lidera la estrategia oficialista para las reformas en el Congreso
La secretaria general de la Presidencia tomó el control de la mesa política tras la salida de Manuel Adorni. El oficialismo convoca a una cumbre en Casa Rosada para destrabar leyes clave como la reforma electoral, Zona Fría y los cambios en el Banco Central.
El Gobierno nacional consolidó un profundo rediseño en su esquema interno de toma de decisiones. Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió de forma automática el liderazgo de la mesa política oficialista y convocó a una cumbre clave para el próximo martes en la Casa Rosada.
Según consignó Infobae, este espacio se transformó en el motor principal del Ejecutivo para realizar el seguimiento de la gestión y coordinar la estrategia en el Congreso de la Nación. La reunión de la próxima semana será la primera puesta en marcha tras el fuerte recambio de nombres en la cúpula del poder libertario.
Casa Rosada: el nuevo esquema de poder de los hermanos Milei
La nueva fisonomía de la mesa política comandada por la hermana presidencial incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; y al vicejefe, Ignacio Devitt.
También participan el armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La principal novedad institucional es la incorporación de Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa. Su llegada responde a una decisión impulsada directamente por Karina Milei para recuperar el control de la pata comunicacional dentro de la mesa, un rol que antes ejercía Adorni y que equilibra la posición independiente de Caputo, quien responde de forma directa al presidente Javier Milei.
Los tres frentes trabados en el Congreso que Karina Milei quiere acelerar
El relanzamiento de este comando político busca destrabar tres prioridades legislativas donde el oficialismo hoy carece de los votos necesarios:
- Régimen de Zona Fría: A pesar de tener media sanción en Diputados, frena su avance en el Senado por la división de la UCR y reparos de gobernadores.
- Reforma Electoral: El plan original de eliminar las PASO mutó hacia una suspensión temporal a cambio de habilitar listas colectoras con la Boleta Única de Papel, permitiendo a los mandatarios provinciales traccionar votos con la boleta de Milei sin sellar alianzas formales.
- Carta Orgánica del BCRA: Los equipos técnicos de Luis Caputo y Federico Sturzenegger ultiman detalles para modificarla y enviarla a debate parlamentario.
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