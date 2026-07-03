Karina Milei lidera la estrategia oficialista para las reformas en el Congreso

Dos figuras centrales en el renovado esquema de la Casa Rosada: Karina Milei comanda el armado político y Patricia Bullrich apuntala las negociaciones con los bloques aliados. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional consolidó un profundo rediseño en su esquema interno de toma de decisiones. Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió de forma automática el liderazgo de la mesa política oficialista y convocó a una cumbre clave para el próximo martes en la Casa Rosada.

Según consignó Infobae, este espacio se transformó en el motor principal del Ejecutivo para realizar el seguimiento de la gestión y coordinar la estrategia en el Congreso de la Nación. La reunión de la próxima semana será la primera puesta en marcha tras el fuerte recambio de nombres en la cúpula del poder libertario.

Casa Rosada: el nuevo esquema de poder de los hermanos Milei

La nueva fisonomía de la mesa política comandada por la hermana presidencial incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; y al vicejefe, Ignacio Devitt.

También participan el armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La principal novedad institucional es la incorporación de Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa. Su llegada responde a una decisión impulsada directamente por Karina Milei para recuperar el control de la pata comunicacional dentro de la mesa, un rol que antes ejercía Adorni y que equilibra la posición independiente de Caputo, quien responde de forma directa al presidente Javier Milei.

Los tres frentes trabados en el Congreso que Karina Milei quiere acelerar

El relanzamiento de este comando político busca destrabar tres prioridades legislativas donde el oficialismo hoy carece de los votos necesarios: