Río Negro entra en un programa internacional contra el narcotráfico con aval de Estados Unidos

El programa prevé la realización de tres diplomaturas y dos seminarios con certificación internacional. Foto: Gobierno de Río Negro.

La Policía de Río Negro comenzará en 2026 un proceso de capacitación internacional enfocado en el abordaje del narcotráfico, a partir de su incorporación a un programa impulsado por la Embajada de Estados Unidos. La iniciativa alcanzará a un grupo acotado de efectivos que ya trabajan en este tipo de delitos.

La formación estará dirigida a policías con experiencia en tareas operativas, investigación y análisis de evidencia. Son agentes que llevan años trabajando en el espacio público, en comisarías y laboratorios, y que cumplen funciones en distintas ciudades de la provincia.

Primera etapa del programa internacional contra el narcotráfico

En una primera etapa, el programa prevé la realización de tres diplomaturas y dos seminarios con certificación internacional. Dos de esas diplomaturas ya están previstas para el primer trimestre de 2026 y se dictarán de manera virtual, con cupos limitados.

Las instancias iniciales estarán destinadas a cuarenta integrantes del área de Toxicomanía de Río Negro. Los participantes trabajan en localidades como Roca, Cipolletti, Viedma y Bariloche, donde el narcotráfico presenta dinámicas propias y desafíos constantes.

A lo largo del año, la capacitación se ampliará con actividades presenciales. El objetivo es profundizar herramientas vinculadas a la investigación criminal, el análisis de información y el trabajo con evidencia, a partir de situaciones concretas que enfrentan los equipos en el territorio.

Dentro de ese esquema, también se analiza la posibilidad de que representantes rionegrinos participen en reuniones de trabajo presenciales en Miami durante el primer semestre de 2026. Se trata de espacios de intercambio previstos para las jurisdicciones incluidas en el programa.

La Policía de Río negro accederá durante 2026 a diplomaturas y seminarios

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que la propuesta se enmarca en una línea de formación continua, pensada para acompañar el trabajo cotidiano de la fuerza frente a delitos que no se limitan a una sola provincia.

Para muchos de los efectivos, la capacitación implicará sumar horas de estudio a jornadas laborales extensas. El objetivo es volver al trabajo diario con más herramientas y criterios claros para intervenir en situaciones complejas.

Según el gobierno provincial la elección de Río Negro por parte de la Embajada de Estados Unidos «marca un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico».