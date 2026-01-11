Avanzan con los módulos para 200 detenidos por narcotráfico en Neuquén

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, describió el plan de obra para más cupos en las cárceles (foto Cecilia Maletti)

«Vamos a necesitar un lugar de detención para personas con procesos en trámite, eso está en Obras Públicas mientras avanzamos con los otros lugares», explicó Matías Nicolini al dar precisiones sobre el lugar transitorio de detención que está proyectado en el Z1, en medio del mega complejo de seguridad planificado para el sector oeste de la ciudad, cercano a la autovía norte.

Aseguró que con el mismo objetivo de alojamiento de personas de mediana y baja peligrosidad, sigue en marcha la planificación de las unidades modulares al lado de la U11.

Las definiciones del ministro se conocieron el viernes en una conferencia de prensa en uno de los patios de Casa de Gobierno luego de la jura del Secretario de Seguridad de la provincia, Pablo Conforte.

Nicolini habló de la unidad carcelaria en el futuro complejo de seguridad y agregó que este año está previsto avanzar con el sistema «modular» de cárceles «que nos permitirá descomprimir definitivamente el exceso de lugares ocupados en la provincia».

Se refería al desborde de las comisarías en las que están alojadas personas condenadas, no en tránsito. «Vamos a necesitar un lugar de detención para personas en tránsito, en obras públicas eso está avanzando, con los pliegos», insistió.

Recordó la reciente inauguración del pabellón de máxima seguridad, la ampliación adjudicada o en licitación de las cárceles de Cutral Co y de Zapala e insistió en que está en proceso las cárceles modulares al lado de la U11, con capacidad para unas 200 personas alojadas. «Mayormente vinculados a cuestiones de narcotráfico, delitos de índole sexual y también para personas con problemas mentales», describió el ministro.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, describió el proyecto del complejo de Seguridad en el Z1 (foto Cecilia Maletti)

Reafirmó que con la declaración de emergencia penitenciaria se presentaron proyectos para más espacios de detención y se pudo inaugurar el módulo en la U11 para 26 personas, de máxima seguridad y lejos del perfil de los pabellones modulares.

«Estamos avanzando en los nuevos módulos en las unidades carcelarias. No quiero aventurar, pero será este año. Estarán en el predio al lado de la U 11, en dirección hacia Centenario, para personas privadas de la libertad de mediana y baja peligrosidad», sostuvo.

El complejo de seguridad en el Z1

El denominado mega complejo de seguridad se proyecta en terrenos que pertenecen a la policía provincial, dijo Nicolini. Se proyectó un cuartel de bomberos nuevo, una comisaría para la zona del Z1 y un edificio en el centro de los edificios policiales, para detenidos «en tránsito».

«Será muy necesario para toda la zona, una nueva comisaría, un cuartel de bomberos, es un área de crecimiento demográfico importante, con gran densidad de población que requiere de los servicios que llevemos los servicios de emergencia y seguridad hacia el lugar. El predio es muy grande», sostuvo.

Son cinco edificios con funcionamiento independiente, integrados a través de circulaciones internas de caminos vehiculares y peatonales. Funcionarán allí el departamento sustracción de automotores, la comisaría 55, un cuartel de Bomberos, el centro de transferencia para personas detenidas, la dirección de Personal, depósitos logísticos, sala de máquinas y un área de secuestro vehicular.

Estará emplazado en 50.890 metros cuadrados al norte de la autovía y suroeste del barrio Nueva Esperanza. La superficie construida será de 10,274 metros cuadrados. Tendrán un estacionamiento común con capacidad para 110 vehículos, áreas forestadas y recorridos peatonales.