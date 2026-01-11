Berenjenas como camuflaje: intentaron pasar más de 31 kilos de cocaína en cajones de verdura

Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la provincia de Salta, donde fuerzas federales lograron evitar el traslado de más de 31 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de verduras. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Pichanal, en el marco de la Operación “Plan Güemes”, con intervención de Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal de Orán.

Así fue el control vehicular sobre la Ruta 34

Efectivos de la Sección “Santa Rosa” y de la Sección Seguridad Vial “Orán”, dependientes del Escuadrón 20, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1.320 de la Ruta Nacional 34 cuando detuvieron la marcha de un camión para realizar un control de rutina.

Habían 30 paquetes con cocaína ocultos. Foto Gendarmería Nacional.

El rodado era conducido por un hombre mayor de edad y transportaba cajones con verduras. Durante la inspección inicial, los gendarmes advirtieron irregularidades y solicitaron la intervención del can detector de narcóticos “Oreo”.

Droga oculta entre cajones de verdura

Con la ayuda del perro antinarcóticos, los uniformados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en el interior del semirremolque. Tras dar aviso a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el procedimiento fue trasladado al asiento de la Unidad.

En presencia de testigos, se descargaron cajones que contenían aproximadamente 1.200 kilos de berenjenas. En su interior, los gendarmes hallaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla, cuidadosamente ocultos entre la mercadería.

Resultado positivo para cocaína

Las pruebas de campo Narcotest realizadas sobre los paquetes arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 31 kilos con 370 gramos.

En el marco del mismo operativo, personal de Gendarmería aprehendió a otros cuatro hombres que se desplazaban en un vehículo Volkswagen Gol, quienes estarían vinculados al transporte de la droga.

Detenidos y secuestros

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del camión y del automóvil, el decomiso de la droga, la tonelada de verdura utilizada para el ocultamiento y varios teléfonos celulares.

Los cinco involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno en la maniobra narcocriminal.