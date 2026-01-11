Horror en Rosario | Usaban a tres niños para el «pasamanos» de cocaína: hay 39 detenidos

Mellizas de 7 años y un nene de 11 eran usados para el narcomenudeo en Rosario. Hubo 69 allanamientos y 39 detenidos.

Un megaoperativo contra el narcotráfico expuso una de las caras más crudas del delito en Rosario: tres niños, entre ellos dos mellizas de apenas siete años, eran utilizados para el “pasamanos” de cocaína en puntos de venta barriales.

La investigación culminó con decenas de allanamientos, el rescate de los menores en situación de extrema vulnerabilidad y la detención de 39 personas vinculadas a redes de microtráfico que operaban en distintos sectores del sur santafesino.

Operativos simultáneos en Rosario y la región

Según informaron fuentes judiciales a Noticia Argentinas, se realizaron 69 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en los barrios Las Flores y Plata. Los procedimientos fueron coordinados por seis fiscales que investigaban hechos de violencia, narcomenudeo y un homicidio, además de un caso en el que resultó herido un menor de siete años.

Las acciones contaron con la participación de fuerzas provinciales y federales, que desplegaron tareas de irrupción y control en viviendas señaladas como puntos de venta y fraccionamiento de estupefacientes.

Menores usados para vender droga

Durante los operativos se halló a dos mellizas de siete años en un domicilio y a un niño de once en otra vivienda. De acuerdo con la fiscalía, los menores eran utilizados para comercializar cocaína mediante la modalidad conocida como “pasamanos”.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que se trata de una práctica frecuente en este tipo de causas y que existen registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo que documentan la utilización de menores para el narcomenudeo.

Situación de los niños y avance judicial

Los tres niños fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, mientras que fuentes oficiales aclararon que los padres no se encuentran detenidos. La fiscalía remarcó que los menores convivían en entornos familiares atravesados por actividades delictivas.

En total, 39 personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia, mientras avanza el análisis del material secuestrado y la imputación formal de los involucrados.

Armas, droga y elementos incautados

En las requisas se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibres, municiones, cerca de 1 kilo de cocaína fraccionada y sin fraccionar, vehículos, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.

El fiscal regional Matías Merlo destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas y el Ministerio Público para dar respuestas rápidas ante hechos de extrema gravedad social.