Río Negro impulsa cambios en Nivel Inicial tras la fuerte caída de matrícula en los jardines

Ante la marcada disminución en la matrícula de ingresantes al Nivel Inicial, la provincia de Río Negro implementará a partir de marzo de 2026 un nuevo marco orgánico para reorganizar esta etapa educativa. El Documento Orgánico Marco de Educación Inicial (Domei), fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación y elaborado junto al sindicato Unter, con aportes de docentes de toda la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Karina Viana, directora de Nivel Inicial en Río Negro, explicó que el nuevo marco orgánico para la educación inicial busca actualizar normativas vigentes desde hace décadas. “Este documento actualiza la resolución 828 de 1987, que funcionaba como reglamento docente, modifica la resolución 1713 de 1997 y resignifica aspectos de la resolución 518 de 2013, que es la que crea los centros infantiles”, detalló.

Respecto a esta última resolución, Viana aclaró que los cambios se centran exclusivamente en los cargos conocidos como “maestros especiales” y explicó que actualmente en los jardines de infantes existen cargos específicos de música y educación física, por lo que estas actualizaciones incorporan figuras como el maestro psicomotricista y el maestro de arte.

“La caída en la matrícula nos afecta de manera considerable. Hay salas con muy pocos niños, lo que obliga a repensar la estructura docente”, Karina Viana, directora de Nivel Inicial en Río Negro.

«Ni bien entre en vigencia el documento orgánico, un profesor de educación física quizá pueda llegar a tomar el cargo de maestro psicomotor», sostuvo Viana.

La funcionara señaló que el diseño curricular propuesto «es amplio y contempla nuevas modalidades de trabajo, como las salas multiedad». Esta reorganización responde a una baja significativa en la matrícula, especialmente en sala de 3 años. Además, indicó que, hasta ahora, las resoluciones anteriores permitían hasta 28 estudiantes por sala; con la nueva normativa, ese número se reduce a un máximo de 20, cada institución podrá definir si implementa grupos mixtos por edad.

El nuevo marco de Educación Inicial permite redefinir funciones docentes en Río Negro

Según la directora del Nivel Inicial de Río Negro, el nuevo documento permite resignificar y reubicar cargos para evitar la supresión de puestos laborales. Así, los docentes que no estén frente a sala podrán acompañar trayectorias educativas, asumir tareas administrativas, colaborar en secretarías o desempeñarse como preceptores.

Estas funciones podrán desarrollarse dentro o fuera de la institución, según las necesidades que surjan. “Nuestro objetivo es garantizar una educación de calidad. Con menos estudiantes por sala, podemos ofrecer una propuesta pedagógica más personalizada y efectiva”, afirmó Viana.

Además, agregó que esta actualización permite «evitar que ese docente quede sin supuesto laboral y podamos pensarlo para acompañar trayectorias y para cubrir otros cargos de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo así ofrecer una educación de mayor calidad».