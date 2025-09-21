Río Negro actualizó el marco de Educación Inicial: qué cambios habrá desde 2026

Con una reforma que actualiza normativas vigentes desde hace más de tres décadas, Río Negro pondrá en marcha un nuevo marco orgánico para el nivel inicial. Aprobado por el Consejo Provincial de Educación, regirá desde el próximo ciclo lectivo e introduce cambios pedagógicos, organizativos y normativos.

El documento fue elaborado en conjunto por la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el sindicato Unter, con aportes de docentes de toda la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario adjunto de Unter, Gustavo Cifuentes, recordó que desde 1989 no se actualizaba la reglamentación del nivel inicial. Valoró que el texto no solo moderniza, sino que además unifica resoluciones dispersas, como la estructura de cargos y la creación de Escuelas Infantiles.

Entre los cambios que se implementarán en 2026, Cifuentes mencionó el reconocimiento de nuevas modalidades, como los jardines maternos comunitarios, la creación de preceptorías y vicedirecciones, y la reducción a un máximo de 25 estudiantes por sala.

Por ende, la nueva organización contempla seis tipos de instituciones. Habrá jardines maternales para niños desde 45 días a 3 años y jardines maternales comunitarios que se extienden hasta los 4. Los jardines de infantes abarcarán de 3 a 5 años, siendo obligatorios los dos últimos. También se incluyen escuelas infantiles de 45 días a 5 años, anexos de nivel inicial en escuelas primarias y centros infantiles para hijos de estudiantes de primaria o secundaria.

En relación a la creación de cargos como preceptorías y vicedirecciones en jardines, el documento detalla misiones y funciones específicas para cada rol institucional: supervisores, directores, docentes, preceptores, maestros especiales y psicomotricistas.

Además, se promueve un formato institucional con «identidad rionegrina», adaptado a «contextos geográficos, sociales y culturales» diversos. También se reconoce la crianza compartida entre familias y educadores como eje central del nivel inicial, en relación a este punto el documento detalla que «el ingreso temprano a la escolaridad deja en evidencia las acciones formativas y de cuidado que se ponen en juego, en los cuales las tareas relacionadas con la crianza conforman aspectos claves en la planificación del trabajo».

El secretario adjunto de Unter explicó que actualizar el reglamento del nivel inicial «significa armonizar tres pilares fundamentales: el diseño curricular, la estructura de cargos y el nuevo marco normativo. Esta articulación fortalece el funcionamiento institucional y asegura condiciones laborales más estables”.

Además, agregó que “poner en armonía estos elementos es un avance muy significativo. Implica mayor estabilidad laboral, respeto por las plantas funcionales, nuevos cargos como preceptorías y el reconocimiento de modalidades comunitarias. En un contexto de ajuste nacional, garantizar estos derechos y fortalecer el nivel inicial desde lo pedagógico es profundamente valioso”.

Por último, el gremialista remarcó el reconocimiento “al trabajo colectivo y el aporte que se hizo durante todos estos años de muchos compañeros y compañeras de la provincia”. Asimismo, Cifuentes afirmó que, si bien todavía hay cuestiones que podrían seguir mejorándose y debatiéndose, “es un avance importantísimo para el nivel de Educación Nivel Inicial”.

El nuevo marco de Educación Inicial se articula con la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Educación Nº 4819, la Ley Nacional Nº 26.206 y el Diseño Curricular aprobado por Resolución Nº 2121/19.

Siete seccionales de Unter rechazaron el nuevo marco de Educación Inicial de Río Negro

En un encuentro provincial del nivel con la participación de secretarios de las seccionales de Unter se presentó oficialmente el Documento Orgánico Marco de Educación Inicial (Domei). Siete de ellas manifestaron su rechazo al texto y anunciaron su ausencia en la reunión.

Las seccionales de Allen, Cipolletti, Valle Medio, Río Colorado, Cinco Saltos, Bariloche y Villa Regina enviaron una nota para informar su decisión de no participar.

Desde estas conducciones -agrupadas en el DAF Multicolor- señalaron que el documento no fortalece el Nivel Inicial, sino que desoye los aportes construidos colectivamente durante años, contiene ambigüedades normativas y habilita medidas que ponen en riesgo tanto el derecho a la educación de las infancias como las condiciones laborales del sector.

Según remarcan, el documento “ajusta las organizaciones institucionales y genera pérdida de secciones y cargos, incrementa la sobrecarga laboral de directivos y docentes, no contempla la dupla pedagógica, restringe el acceso de niños y niñas de 3 años, ya que no garantiza la universalización de la sala, sino que la habilita solo en instituciones autorizadas por el Ministerio, y debilita el compromiso del Estado como garante de derechos”.

En ese marco, exigieron la suspensión inmediata del documento, la apertura de un debate “genuino y federal” con participación de estudiantes, familias y trabajadores de la educación, y el respeto irrestricto a las condiciones laborales y al derecho a una educación pública de calidad.

Por su parte, la conducción central de Unter cuestionó la postura de estas seccionales. “Lamentamos la definición política y totalmente electoralista de las conducciones agrupadas en el DAF Multicolor, que eligen anteponer sus diferencias con la central a la revalorización de un documento marco tan esperado por el nivel inicial, que protege derechos laborales y pedagógicos”, expresaron en un comunicado.