Unter advirtió al gobierno de Río Negro que espera una propuesta de «salarios dignos»

Los principales dirigentes de Unter encabezaron este lunes una conferencia de prensa en la sede central de Roca para «advertir» al gobierno provincial que esperan una propuesta de «salarios dignos» en la paritaria convocada para el jueves, al tiempo que anticiparon la convocatoria a un nuevo Congreso Extraordinario para la próxima semana.

«Esperamos una propuesta salarial seria, superadora y que cumpla con los requerimientos que tenemos desde el sindicato» indicó Silvana Inostroza, secretaria General del gremio y única oradora en el encuentro con la prensa.

De acuerdo al gremio ese ofrecimiento debe ser «con porcentajes», con «sumas remunerativas» porque «no queremos bonos» y «no queremos sumas por agentes» porque «el segundo cargo se tiene que cobrar dentro de las normativas» dijo Inostroza.

Adelantó que «queremos que se escuche nuestra voz», que «sepan que el 18 la Unter va a ir (a la paritaria) y no se va a mover de ese lugar» y remarcó la necesidad de «salir» de la reunión «con una oferta salarial que sea realmente de acuerdo a lo requerimientos» del gremio.

Inostroza señaló que «nuestros salarios se han ido licuando» y que «el gobierno provincial tiene que entender que la paciencia de los trabajadores y trabajadoras, como el tiempo de recuperar salarios, se agota» y «llegamos a esta paritaria sin un aumento que impacte en los bolsillos» y «que nos haga recuperar el poder adquisitivo».

Por eso remarcó la «advertencia al gobierno provincial que la Unter va a la paritaria a buscar la propuesta de tener salarios dignos» y adelantó «la convocatoria urgente para un Congreso para la semana posterior» para «analizar la oferta salarial que nos hagan».

«De nada sirve la salutación por el Día de Maestro en palabras, sino se traduce en acciones», finalizó la dirigente.