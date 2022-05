Legisladores del Frente de Todos de Río Negro celebraron la postura de Alberto Fernández por Portezuelo del Viento

El bloque de legisladores del Frente de Todos «celebró la contundente respuesta brindada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a las pretensiones de la provincia de Mendoza de avanzar con la construcción de la represa Portezuelo del Viento en el río Grande, afluente del río Colorado».

De concretarse esa obra, dicen que sería «en detrimento de las restantes cuatro provincias que integran la cuenca, las cuales se oponen debido al grave riesgo ambiental que representa».

«Nuestro presidente escuchó la demanda que venimos planteando desde Río Negro, a pesar de las dudas y contradicciones que el gobierno provincial mantuvo sobre el tema», expresó la legisladora Daniela Salzotto.

Agregó que «con claridad, Alberto anticipó que laudará en favor de La Pampa lo que nos genera alivio a quienes venimos insistiendo en relación a la inviabilidad de esa obra».

«Las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado como Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires me pidieron que haga un estudio de impacto ambiental sobre los efectos de la construcción de esa obra y haré lugar a ese estudio, voy hacer lugar porque los ríos no son propiedad de nadie, sino de los argentinos y argentinas que la necesitan» dijo el mandatario nacional.

Fernández recordó que «hay un proyecto en Mendoza, que es Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique allí, afectando las aguas del río Colorado» que «nace allí pero recorre Neuquén, Río Negro, La Pampa, y Buenos Aires: el río Colorado no es de una provincia sino de todos los argentinos y eso es algo que todos deberíamos poner en valor y entender porque no se puede resolver las cosas de un modo tan simple porque la solución para uno puede ser un problema para cuatro y eso no es una solución, es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia».



Salzotto reseñó que insistentemente reclamó a la gobernadora Arabela Carreras una postura de firme rechazo a la obra impulsada por Mendoza, para lo cual presentó proyectos de Comunicación, Pedidos de Informes y hasta un proyecto de Ley de prohibición del trasvase y embalse del río Colorado.