Río Negro licita ampliación de red cloacal en Roca: inversión millonaria y obra en 90 días

La iniciativa contempla la ejecución de más de 1.400 metros de cañería cloacal. Foto: gentileza.

El Ministerio de Obras Públicas de Río Negro abrió el proceso de licitación para ampliar el sistema de desagües en Barrio Nuevo en Roca. La intervención busca extender la cobertura de servicios básicos en una zona con demanda histórica vinculada al crecimiento urbano y a la necesidad de infraestructura sanitaria.

De acuerdo con la documentación oficial, la iniciativa contempla la ejecución de más de 1.400 metros de cañería cloacal, la construcción de bocas de registro y la realización de conexiones domiciliarias que permitirán derivar los efluentes hacia la red existente y posteriormente a la planta depuradora para su tratamiento.

El presupuesto oficial asciende a unos 257 millones de pesos y el plazo previsto para la ejecución es de 90 días corridos desde el inicio de los trabajos.

Ampliarán la red cloacal en Barrio Nuevo de Roca: los detalles

Según la memoria descriptiva del proyecto, unas 185 familias serán beneficiadas directamente con la extensión de la red, lo que permitirá reemplazar sistemas precarios de disposición de aguas residuales y mejorar las condiciones de salubridad del sector.

La obra prevé la instalación de 1.425 metros lineales de cañería de PVC de 160 milímetros, además de la construcción de 11 bocas de registro y la realización de seis empalmes a estructuras existentes del sistema cloacal.

En términos técnicos, la intervención incluye empalmes a infraestructura existente y la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias, lo que facilitará la integración del barrio al sistema cloacal de la ciudad.

La intervención será ejecutada con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas por parte de la empresa que resulte adjudicataria.

Antecedentes de la obra sanitaria en el barrio

En 2022 finalizó la obra de la red colectora cloacal de barrio Nuevo, en el sector noroeste de la ciudad, en aquella instancia 156 familias de Roca se vieron beneficiadas. La ejecución fue de un total de 1063 metros lineales de cañería.

El presupuesto rondó los $11.919.134 y se extendió en el sector delimitado por las calles Saavedra y Almirante Brown, desde El Cóndor hasta El Cauquén, y calle El Gavilán, desde Saavedra hasta Rosario de Santa Fe.