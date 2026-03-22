El derivador de Ruta 6 en Roca se retrasa tras una licitación sin adjudicación

La construcción del derivador sobre la Ruta Provincial 6, en las inmediaciones del Parque Industrial II de Roca, entró en una etapa de espera mientras el Gobierno de Río Negro evalúa la disponibilidad de recursos para definir si avanza con la obra.

El proyecto había sido anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck durante los festejos por el aniversario de la ciudad en 2024, pero su ejecución acumuló demoras operativas que impidieron concretar la adjudicación de la primera etapa por lo que recién hacia fines de agosto del año pasado, se realizó la apertura de sobres.

La única propuesta presentada correspondió a la empresa roquense Roque Mocciola S.A., que ofertó casi $1.897 millones, un monto considerablemente superior al presupuesto oficial estimado en torno a los $1.131 millones.

Una licitación sin resultados y con redefinición técnica

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, explicó que la oferta fue descartada por su elevado costo incluso después de actualizar el presupuesto de referencia al momento de la apertura. “Tuvimos una sola oferta, con un precio muy elevado respecto del presupuesto oficial”, indicó.

Según detalló, el procedimiento contempló la posibilidad de solicitar una mejora en la propuesta económica, pero el ajuste presentado no modificó sustancialmente el monto inicial. “Se le pidió el mejoramiento de oferta, pero tampoco fue significativo, así que se dio de baja”, afirmó.

El funcionario señaló que la obra se encuentra actualmente en una instancia de revisión integral. “Estamos evaluando, de acuerdo al presupuesto y a los recursos disponibles, un programa de necesidades y urgencias”, sostuvo.

En ese marco, explicó que existen otros tramos de rutas provinciales con mayor prioridad inmediata. No obstante, aclaró que la postergación no implica la cancelación definitiva del proyecto.

Derivador en la Ruta 6, una obra pequeña

Echarren también atribuyó la escasa participación empresarial al tamaño reducido de la intervención. “Es una obra vial pequeña y no resulta atractiva para las empresas, sobre todo en un contexto donde hay mucha obra vial en Río Negro y más aún en Neuquén”, señaló.

El derivador está proyectado a la altura del kilómetro 93 de la Ruta 6, unos cinco kilómetros al norte de la rotonda del aeropuerto Arturo Illia. El plan incluye la construcción de dos isletas, la ampliación de la calzada y la instalación de señalización e iluminación.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que se analizan ajustes técnicos en el diseño para eventualmente relanzar la licitación cuando las condiciones financieras lo permitan. “En algún momento la vamos a volver a licitar, porque está dentro de las prioridades en rutas provinciales”, aseguró el ministro.