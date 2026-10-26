El Museo Paleontológico de Bariloche se prepara para exhibir más tesoros fósiles

El Museo Paleontológico Bariloche, ubicado en la costa del lago Nahuel Huapi, al este de Bariloche, accedió a 2,8 millones de pesos, a través de un premio adjudicado por el banco cooperativo Credicoop.

“La distinción es a modo de un reconocimiento del trabajo continuo y cooperativo de los integrantes de la Asociación Paleontológica Bariloche y será utilizado para la compra de materiales de construcción para ampliar las salas de exhibición e investigación del Museo Paleontológico Bariloche donde se expone el patrimonio cultural fosilífero de la región”, indicaron desde la APB.

Dos veces al año, el Banco Credicoop entrega un premio a instituciones con trayectoria que desarrollan una labor social. En esta oportunidad, seleccionaron al Museo Paleontológico Bariloche y a Balcec (Bariloche Lucha contra el Cáncer).

“La entidad tiene un grupo de asociados que postula distintos proyectos, debaten y votan. En este caso, nos postularon a nosotros que resultamos seleccionados”, celebró Ari Iglesias, presidente de la APB. Al consultarle a qué destinarán el dinero, explicó que formará parte del proyecto de ampliación de las instalaciones.

Así quedaría el museo con la ampliación. Foto: gentileza

Sucede que hoy, el museo funciona en contenedores y tiene una capacidad para 23 personas. Con las mejoras que pondrán en marcha, esperan superar los 50 visitantes.

Actualmente, el Salón de Usos Múltiples funciona en dos pequeños contenedores y otros -un tanto más amplios- contienen la colección del museo que abarca 30 mil piezas. “En Calafate hay un museo similar al nuestro, también en Neuquén. Los contenedores son como cajas fuertes que resguardan nuestro patrimonio”, esbozó Iglesias.

Unas 17 mil personas visitan el Museo Paleontológico, cifra que se duplicaría con la ampliación. En este sentido, Iglesias mencionó que aun conservan unas 15 mil piezas pertenecientes al exmuseo de Lago Gutiérrez, al oeste de Bariloche. “Son piezas de Río Negro y de la zona y deben estar expuestas. Por eso, la ampliación incluye esta puesta en valor con tantas historias y recuperación de patrimonio”, señaló y recalcó que la ampliación “permitiría además alcanzar 4,5 metros de altura para poner la estructura completa de los bichos que hoy no entran”.