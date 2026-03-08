En Río Negro, las tarifas de agua y cloacas subirán un 34%, con plazos ligados a una moratoria

La tarifa de agua y cloacas subió un 14% y, sin fecha, se aplicará otro 34%.

Los servicios de agua y de cloacas que presta ARSA tendrán un aumento del 34%, según el nuevo cuadro tarifario aprobado por el gobierno provincial, que se aplicará en los próximos meses.

El presidente de la empresa, Javier Iud, supedita ese plazo al resultado de la moratoria que este lunes ARSA pondrá en marcha para cobrar parte de la deuda, con una operatoria de quitas de intereses y pagos hasta en tres cuotas.

“El aumento del 34% no se aplicará en las tarifas de marzo y se verá cómo resulta la moratoria para resolver qué pasará en abril”, declaró Iud a Río Negro.

Puntualmente, con base en el decreto 25/2026, ARSA aplicó un incremento del 14%, que se advirtió en las facturaciones de enero y de febrero.

Ahora, el decreto 152 de fines de febrero, el gobernador Alberto Weretilneck habilita a la empresa para un segundo incremento por “una revisión Extraordinaria de sus tarifas del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales”, con el “fin de recomponer la ecuación económico-financiera del contrato en atención al desfasaje originado por el crecimiento de los costos laborales y de otros rubros, ocurridos entre la puesta en vigencia de la ley 5292 y el decreto 1170/18 (fs. 74/79) que aprobó”.

La sociedad estatal planteó una “variación ponderada de costos diferencial” por siete años -entre enero 2018 y diciembre 2025- y concluye que el incremento pedido asciende al 48,98%.

Suba final 48,85% Aumento final aprobado por el gobierno provincial, pero quedará en un 34,85% ya que ARSA ya aplicó una suba del 14%.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), que como órgano de control, entiende que el proceso de revisión está “debidamente justificada la solicitud de revisión extraordinaria” y autorizó, mientras se cumple con el procedimiento, un aumento “transitorio” del 14%” para “garantizar la operatividad del servicio”.

En los fundamentos, el decreto consigna la “presentación de la Defensora del Pueblo” y el DPA entiende que ARSA “requiere elevar su nivel de ingresos” para “restablecer su equilibrio económico y financiero que permita la sustentabilidad operativa del servicio”, concluyendo que una alza del 48,85 %.

Frente al nuevo decreto, la concesionaria debe considerar la suba ya aplicada en enero y febrero del 14% a la autorización del 48,85%, por lo cual, la suba pendiente alcanza el 34,85%.

Iud aclara que la habilitación del incremento está, pero los plazos de aplicación no están definidos. “No será en las facturaciones de marzo”, aclaró.

Los tiempos los supeditó al resultado de la nueva moratoria que la semana próxima iniciará ARSA para mejorar sus ingresos extraordinarios. Explicó que el nivel de adhesión determinará si las alzas impactan o no en los servicios de abril.

El presupuesto de Río Negro del 2026 estima una asignación de casi 43.400 millones de pesos para ARSA, inicialmente partidas de obras y asignaciones también para la cobertura del desfasaje entre los ingresos y los costos del servicio.

Simultáneamente, la sociedad informó que desde el lunes 9 de marzo se pone en marcha el plan de regularización de las deudas de los usuarios por sus servicios de agua y cloacas.

Este régimen se extenderá hasta el 31 de mayo, contemplando quitas del totales de los intereses punitorios si se opta por el pago al contado.

Se dispone de la posibilidad de regularizar en tres cuotas, con una reducción del 50% en intereses, y la cancelación solo contemplando el pasivo histórico, sin cargos extras.

En su difusión, ARSA indica que puede consultarse deudas a través de la Oficina Virtual en la web oficial y, vía Banelco (hasta el 30 de abril), aparecerá un link directo para el pago con descuento automático.