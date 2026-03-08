Río Negro recibe menos recursos de Nación: la coparticipación cayó casi 8% real en 2026

Los ingresos que percibe Río Negro por coparticipación a través del reparto federal de impuestos comenzaron 2026 con una baja en términos reales. Según datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, durante enero los envíos registraron una caída de -7,87% y en febrero la merma fue de -7,7%.

Se trata de una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta de manera directa en los fondos que reciben los gobiernos provinciales para sostener servicios, políticas públicas y obras.

La tendencia está vinculada principalmente con el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el tributo que más incide en la masa coparticipable que se distribuye entre las jurisdicciones.

Coparticipación Río Negro: el peso del IVA en la recaudación nacional

Tras varios meses de desaceleración, el IVA mostró retrocesos reales de -12,1% en enero y de -13% en febrero. El comportamiento refleja una menor dinámica de la economía y una retracción del consumo a nivel nacional.

Algunos indicadores privados muestran la misma tendencia. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registran variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre anotaron una caída interanual de -5,2%.

En paralelo, la consultora Scentia informó que el consumo masivo registró una baja interanual de -1,1% en enero de 2026, confirmando el freno en la demanda interna.

Recaudación provincial con leve crecimiento en Río Negro

En contraste con ese escenario, Provincia indicó que los ingresos propios de Río Negro mostraron un desempeño algo más favorable en el inicio del año.

El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y de 6,2% en febrero, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto de la caída en los fondos provenientes del reparto federal.

“La menor recaudación tributaria nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda de Río Negro.