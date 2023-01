Río Negro prevé dos turnos electorales para los municipios, pero aún no está el decreto

El decreto de elecciones en Río Negro para el 16 de abril no está formalizado, pero su redacción está concluida.

Los municipios podrán convocar para la misma jornada, pero además la Provincia ofrecerá una fecha alternativa, que se prevé para el 14 de mayo aunque podría pasarse a junio.

Según la antelación mínima exigida por el Código Electoral, la gobernadora Arabela Carreras tiene plazo hasta el 14 de enero para convocar a votar para el tercer domingo de abril, siempre y cuando mantenga esa decisión.

El llamado para abril

Durante diciembre, en declaraciones públicas, la mandataria no fue terminante, a pesar de que lo había confirmado antes. Lo ratificó sí en la cena de fin de año con los legisladores de JSRN.

El senador Alberto Weretilneck se ocupa de la ratificación pública para el 16 de abril. “Estamos bien en tiempo y forma. La gobernadora no lo iba a firmar antes de fin de año. El plazo mínimo es el 16 de enero, con unos días antes para permitir que convoquen los municipios. No hay ningún reproche”, respondió a Radio Seis cuando se lo consultó si no lo sorprendía que faltaba el llamado.

Ayer, la mandataria llegó a Viedma para presidir un acto de entrega de ambulancias, con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Luego, prefirió no hablar con el periodismo aunque confirmó que seguiría en la Capital cuando inicialmente preveía un viaje a Buenos Aires por gestiones ante el gobierno nacional.

Su permanencia permitió especular con un encuentro con Weretilneck porque se preveía su arribo para este jueves. Desde hace algunos días, la mandataria pretende reunirse con el senador para ratificar la estrategia de Juntos, con pedidos para incluir a referentes suyos en la lista de candidatos a la Legislatura. Ese contacto no se está cumpliendo y, tampoco, sería inminente, empezando porque la llegada del ex gobernador a Viedma se habría suspendido y seguiría en Cipolletti.

El texto definido para la firma

En la cena con legisladores, Carreras estimó la oficialización del llamado para la segunda semana de enero aunque, después, habló de un adelantamiento para darle plazo suficiente a los municipios que convocan a través de sus Concejos Deliberantes.

El texto del decreto de convocatoria para el 16 de abril está concluido, con la votación para los cargos provinciales -gobernador y vice, y los 46 legisladores, entre representación poblacional y circuitos) y, además, los 36 comisionados de Fomento.

También permite que los municipios puedan votar ese mismo días sus autoridades locales y, además, plantea otra alternativa para su votación. Esa opción está fijada para el 14 de mayo pero, últimamente, se evalúa un corrimiento para fines de ese mes o, directamente, junio, siempre destinado a los intendentes o concejos deliberantes que no puedan o no quieran coincidir con los comicios provinciales y nacionales. La Provincia, en este caso, propone el servicio electoral a su costo.

El proyecto elaborado por la secretaría Legal y Técnica está listo para la firma de Carreras y se estima que podría concretarse entre el lunes 9 y el martes 10.

Weretilneck y Bariloche

El senador Weretilneck liberó el escenario de Bariloche para la postulación de Carreras al municipio. Lo hizo en la entrevista de Radio Seis cuando se lo consultó sobre la continuidad de otras candidaturas -como la del diputado Agustín Domingo- si se mantenía la proyección de la gobernadora.

“Arabela tiene el derecho, el mérito y la trayectoria para que nadie de JSRN pueda oponerse”, respondió el ex gobernador.

Negó que la firma del decreto para las elecciones de Río Negro estuviera “atado” al adelantamiento de la fecha de Bariloche. “No estaba atado. Si teníamos la intención de acortar el plazo para que no se mezcle con lo nacional, pero no fue posible por distintos motivos”, aceptó.

Admitió que en la discusión existieron “distintas miradas y puntos de vista”, pero no “fue duro” y no quedaron “gente enojado”.

Ayer, el intendente Gustavo Gennuso adelantó un llamado a sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante por el basurero, lo cual, realimentó la posibilidad de que JSRN vuelva sobre la idea del acortamiento del proceso electoral. Opción, inicialmente, negada desde el oficialismo.