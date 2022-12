Elecciones en Río Negro: Weretilneck ratifica el 16 de abril, la gobernadora pone suspenso

La fecha del 16 de abril es la elegida por el senador Alberto Weretilneck que la plantea como “razonable” para las próximas elecciones provinciales, pero la gobernadora Arabela Carreras, que es quien debe definir y convocar a los comicios mantiene el suspenso.

Cuando ayer en Bariloche le preguntaron si la elección sería el 16 de abril, Carreras respondió: “en los próximos días definiremos, no lo hemos definido, entendemos que va a ser en abril y eso implica que en enero vamos a estar llamando a elecciones”.

No avanzó más, pero no quiere ratificar el día del comicio. Mientras que Weretilneck, quien a pesar de no haber sido oficializado ya se muestra como el candidato de Juntos Somos Río Negro, ratificó en Roca el domingo 16 de abril. “Es una fecha razonable y para esa fecha ya se terminará la cosecha, la etapa turística y las clases habrán comenzado. Tampoco queremos mezclarnos en la gran grieta nacional y los municipios deberán tener sus elecciones. Ya en agosto y octubre será tiempo de encontrar una solución para ver los problemas del país”, dijo.

Los cambios en el Código Electoral provincial permiten que las elecciones sean convocadas entre marzo y octubre, pero no en simultáneo con las nacionales.

Weretilneck en Roca acompañó a su candidato para la intendencia, Carlos Banacloy, en una convocatoria que reunió a 400 personas.

Por primera vez, Banacloy recibió la “bendición oficial” de parte del senador quien respaldó la candidatura y destacó que es tiempo de llevar adelante los cambios necesarios para romper con la hegemonía de la familia Soria en la ciudad valletana.