Río Negro se consolida con el segundo índice de desempleo más bajo del país: 1,3%

En un contexto nacional complejo, donde la desocupación afectó a más de 1.600.000 personas al cierre de 2025, Río Negro logró posicionarse como una de las jurisdicciones con mejores indicadores laborales de la Argentina. Según los datos del último informe del INDEC, la provincia registró una tasa de desempleo de apenas el 1,3%, ubicándose solo por detrás de Santiago del Estero (0,6%) y superando a provincias como San Luis y la vecina Neuquén.

El gobernador Alberto Weretilneck vinculó estos resultados a un modelo de gestión basado en la estabilidad y la confianza para la inversión. “Tenemos un rumbo definido. Río Negro registra hoy la segunda desocupación más baja del país y el empleo privado creció un 0,7%, situándonos entre las pocas provincias que actualmente generan trabajo”, afirmó el mandatario.

La Norpatagonia como motor de la «nueva Argentina»

Los datos del INDEC ratifican una tendencia que ya venían marcando los analistas: la región patagónica, impulsada por los sectores energéticos y productivos, funciona hoy como un refugio frente a la crisis que golpea a los grandes centros urbanos e industriales del país.

Weretilneck subrayó la importancia de la alianza estratégica con la provincia de Neuquén (que registró un 2,3% de desempleo) para consolidar a la región como un polo de desarrollo. “Junto a nuestra provincia hermana, la Norpatagonia se posiciona como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina”, sostuvo el gobernador, quien además remarcó que la provincia cuenta con leyes que priorizan la mano de obra local en cada proyecto de inversión.

Estabilidad y reglas claras

Para el Ejecutivo provincial, la clave del diferencial rionegrino reside en la previsibilidad. Weretilneck enfatizó que en la provincia «no se cambian las reglas a mitad de camino», lo que ha permitido sostener el crecimiento en sectores clave como la producción y los servicios, incluso bajo la presión de la volatilidad macroeconómica nacional.

“Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro”, concluyó el mandatario, reafirmando que la generación de oportunidades para los trabajadores locales seguirá siendo la prioridad central de la actual etapa productiva de la provincia.

Los cinco mejores indicadores del país: