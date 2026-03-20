¿Qué significa el 7,5% de desempleo? Los tres cambios clave que nota el mercado laboral

El fin del "refugio" informal: el salto del desempleo al 7,5% refleja que el cuentapropismo y las aplicaciones de delivery ya no alcanzan para absorber la pérdida de puestos en el sector industrial.

El reciente informe del INDEC, que situó la desocupación en un 7,5%, encendió luces amarillas en el tablero económico nacional. Más allá del número frío, el dato revela una transformación profunda en el mercado laboral de Argentina en medio de la recesión y el impacto de la guerra en los precios.

En su columna para RÍO NEGRO RADIO, el periodista especializado Pablo Wende analizó el escenario y destacó tres ejes que explican por qué este 7,5% marca un cambio de paradigma en el mercado laboral: cuentapropismo, sobreempleo y nueva matriz productiva.

«Se está perdiendo empleo en el sector blanco y ya no hay un reemplazo automático por el cuentapropismo; la gente pierde su trabajo y ya no encuentra refugio ni siquiera en la informalidad o las plataformas de servicios», explicó el especialista.

1. El límite del «rebusque» informal

Durante el último año, la pérdida de empleo formal solía encontrar un amortiguador en el cuentapropismo (changas, apps de delivery o transporte). Sin embargo, esa tendencia parece haber llegado a su techo. «El aumento de la desocupación refleja que la gente pierde su trabajo y ya no encuentra refugio ni siquiera en la informalidad», explicó Wende.

El especialista señaló que sectores como el de movilidad urbana están saturados: «Los que trabajan en aplicaciones se quejan de que tienen demasiada competencia, lo que tira abajo el precio del viaje. El ‘rebusque’ tiene un límite y hoy ya no alcanza para compensar la caída del empleo en blanco».

2. La paradoja del sobreempleo

Mientras el desempleo sube, quienes sí tienen trabajo están trabajando más horas que nunca. El índice reveló que casi el 30% de los ocupados son «sobreempleados», es decir, trabajan más de 45 horas semanales.

Según Wende, esto responde directamente a la caída del poder adquisitivo: «Es un fenómeno de esta época donde el salario no alcanza. La gente tiene un trabajo, no llega a fin de mes y sale a buscar otro o hace muchas horas extras para satisfacer sus necesidades básicas. Es pluriempleo puro».

3. Ganadores y perdedores del nuevo modelo

El tercer cambio clave es la disparidad regional, que muestra el avance hacia una nueva matriz productiva. Mientras que en los grandes centros industriales como el GBA la desocupación trepa al 9,5% por el cierre de fábricas y la caída del consumo minorista, las zonas ligadas a la energía y el agro muestran indicadores mucho más sólidos.

En este sentido, los conglomerados vinculados a Vaca Muerta y la Pampa Húmeda logran absorber mejor el impacto. «Estamos en una transición donde hay sectores que les iba muy bien con el modelo anterior y les está yendo mal con la apertura, como el siderúrgico o las pymes, mientras que la energía y la economía del conocimiento asoman como los nuevos generadores de puestos de trabajo«, concluyó Wende.

Hacia adelante, el análisis de Wende sugiere que abril podría marcar un alivio en la inflación (proyectada por debajo del 2,5%), lo que sumado a una posible baja de encajes bancarios podría reactivar el crédito. El desafío del Gobierno será lograr que esa reactivación llegue a los sectores que hoy están expulsando mano de obra antes de que el malestar social se profundice.

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