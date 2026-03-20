Día clave: el Indec difunde el PBI y define cómo terminó la economía de Argentina en 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicará este viernes el dato oficial sobre el Producto Bruto Interno (PBI). La cifra corresponde al cuarto trimestre, de octubre a diciembre del 2025.

Expectativas por el informe del Indec sobre el PBI

El dato que revele el Instituto permitirá conocer cuál fue el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año.

El informe anterior se realizó sobre el tercer trimestre y arrojó: una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual. Estos porcentajes marcaron una moderada recuperación tras la caída que se registró en el periodo de abril a junio.

Hasta el momento, con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.

Qué es el PBI

El Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, generalmente en un año. El objetivo es medir la riqueza que genera un país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el PIB como «una medida agregada de producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción y los servicios (más impuestos y menos subsidios, sobre productos no incluidos en el valor de sus productos)» .

Por su parte el FMI establece que «el PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un período de tiempo determinado (por ejemplo, un trimestre o un año)». En definitiva el PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía.

Cuando la tasa de PBI es mayor que el calculado en el año anterior, se dice que la economía del país en cuestión creció. Si la tasa de variación es mayor a cero, hubo crecimiento económico, de lo contrario hubo una caída económica.

Con información de Ámbito y Noticias Argentinas