Río Negro y Bariloche se mostrarán al mundo en la Feria Internacional de Turismo

Río Negro actualmente promociona los destinos en Las Grutas y tendrá su representación en la Fitur de España. Gentileza

El stand de Argentina en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el mayor evento del sector que reúne a más de 255.000 visitantes y 156 países en España, tendrá representación rionegrina y barilochense para exhibir los atractivos de la región y tentar al público europeo.

La Fitur se realizará en Madrid del 21 al 25 de enero, donde Argentina tendrá su espacio con la delegación encabezada por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien además preside el Inprotur.

Bariloche tendrá una delegación técnica y también política porque la comitiva local estará encabezada por el intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo a cargo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán. Mientras que la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) estará representada por una de las directoras del sector privado, Lucía Boero, quien integra la Cámara de Turismo de Bariloche.

“Es importante estar en la Fitur para nosotros, venimos trabajando una agenda con operadores, autoridades y empresas que sean potenciales inversoras en Patagonia junto con el Ente Patagonia”, destacó Diego Piquín, director Ejecutivo de la ATUR.

El CEO de la agencia provincial remarcó que se pone especial atención a la “agenda de trabajo” que se gestione por fuera de la presentación en el stand oficial donde se entrega información y folletería.

En paralelo, en la región, el director ejecutivo de la ATUR mantuvo ayer una reunión con referentes de El Bolsón, junto al gobernador Alberto Weretilneck, y se realiza una promoción de los destinos rionegrinos en las playas de Las Grutas.

El intendente Cortés encabeza la comitiva de Bariloche

Para Bariloche la Fitur siempre fue uno de los espacios más valorados y el primer gran evento del año donde se participa de manera decidida para la promoción del destino. Por eso el empresariado celebró la decisión del intendente Cortés de viajar y acompañó semanas atrás el anuncio oficial del valor del pase de esquí de la temporada de invierno, que dará mayor previsibilidad a los potenciales viajeros y a las agencias de viajes que ofertan el destino.

El Emprotur de Bariloche se anticipará con la presencia de Cecilia Caldelari, exsubsecretaria de Turismo provincial y técnica del ente, quien viaja el fin de semana para reuniones y actividades previas a la participación en la Fitur, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

La ciudad cordillerana prevé una agenda de reuniones con operadores turísticos, agencias mayoristas y referentes del mercado europeo, reforzando acciones de posicionamiento de marca y generación de oportunidades concretas de comercialización.

“Bariloche exhibirá toda la amplitud y diversidad de su oferta turística, destacando experiencias, servicios y productos pensados para disfrutar durante las cuatro estaciones del año, con especial énfasis en la temporada invernal, sin perder de vista el objetivo central de atraer visitantes durante todo el año”, destacó el Emprotur.