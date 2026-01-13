Incendios en Río Negro: sin focos activos, pero con riesgo extremo en varias zonas

Brigadistas del Splif realizan entrenamientos y revisiones de equipamiento en bases operativas de la provincia. Foto: gentileza.

Río Negro atraviesa jornadas de alto riesgo de incendios forestales y el estado de alerta se mantiene activo en todo el territorio. Aunque no se registran focos en actividad, las autoridades reforzaron los pedidos de cuidado ante un escenario climático adverso que combina viento, temperaturas templadas y vegetación seca.

El riesgo sigue alto y el Splif pide no bajar la guardia en Río Negro

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) informó, a través de un nuevo parte diario, que “no hay focos activos de incendio en la provincia”, aunque remarcó que el peligro continúa siendo elevado en varias zonas.

Según el reporte difundido, la Zona Andina presenta este martes temperaturas templadas y vientos con ráfagas, una combinación que incrementa la posibilidad de incendios forestales.

Con el viento, el incendio se propagó en El Hoyo. Foto: gentileza

Dado esto, el índice de peligrosidad es muy alto en Bariloche y Luis Beltrán, alto en El Bolsón y extremo en General Conesa.

La advertencia se mantiene pese a que en algunos sectores se registra un leve descenso del riesgo. Desde el Splif señalaron que la Emergencia Ígnea obliga a sostener todas las medidas preventivas sin excepciones.

Capacitación de brigadistas y equipamiento ante incendios forestales en la Patagonia

Mientras persisten las alertas, los nuevos brigadistas del SPLIF continúan con instancias de capacitación en distintas bases operativas de Río Negro, con prácticas orientadas a fortalecer la respuesta ante emergencias.

Se avanza también con el refuerzo del equipamiento en las centrales del Servicio, una estrategia que busca mejorar la capacidad operativa frente a posibles focos de incendio en los próximos días.

Las autoridades advirtieron que para la semana próxima se prevé nuevamente un escenario con índices extremos de riesgo en varios puntos de la provincia, según las proyecciones climáticas.

Ante esta situación, el Splif solicitó a la población extremar los cuidados, ceder el paso a vehículos de emergencia y dar aviso inmediato al 103 frente a cualquier situación de riesgo vinculada a incendios forestales.