Javier Milei habló del mensaje de la Selección Argentina sobre las Islas Malvinas: «No mezclemos las cosas»

Continúan las repercusiones por una nueva gesta heroica de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Este miércoles, le ganó 2 a 1 nada menos que a Inglaterra y clasificó otra vez a la final de la Copa del Mundo. En los festejos, una de las imágenes que recorrió el planeta fue una bandera que desplegaron los jugadores con el mensaje «Las Malvinas son argentinas». Qué dijo el presidente Javier Milei.

Antes del partido, se había generado una polémica tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que había informado que el protocolo de Seguridad que impuso la FIFA impedía cualquier tipo de referencia a la causa Malvinas durante el encuentro.

«Cualquiera que entre o con botellas, que están prohibidas mañana las botellas, o en eventos, ya sea una bandera, ya sea una camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial o provocación religiosa, ni político ni racial, ni religioso, no se puede ingresar«, dijo y aclaró que, pese a participar de los encuentros, el Gobierno no tiene injerencia en las medidas más allá de recomendaciones.

El protocolo generó grandes repercusiones a nivel político en el país. Incluso, voces de la oposición en el Congreso cuestionaron la prohibición incluso de visibilizar el mapa de Mavinas.

«Repudiamos el aval de la ministra a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra», dijo el diputado santafesino Esteban Paúlón.

«La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto», concluyó.

Pese al cuestionado protocolo, hinchas argentinos lograron filtrar una sábana del hotel con un mensaje sobre Malvinas, el cual después le llegó a Giovanni Lo Celso durante la celebración de la clasificación a la final.

Inmediatamente, la prensa británica mostró su indignación y el diario The Sun -uno de los medios más leidos del país europeo- tituló: «ARROGANCIA DE ARGIE: indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’ tras eliminar a Inglaterra del Mundial».

Por su parte, el ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores argentino como algo «totalmente inapropiado». Tras esto afirmó: «Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva».

El antecedente más cercano también apareció en medio del debate. La agencia AP recordó que la Selección ya había mostrado la misma consigna antes del Mundial 2014, en un amistoso de preparación, y que en aquella ocasión la AFA recibió una multa de la FIFA de 30.000 francos suizos.

Qué dijo Javier Milei sobre la bandera de Malvinas de la Selección Argentina

Inmediatamente después del partido en la tarde de este jueves, el presidente Javier Milei reaccionó a la victoria del conjunto de Lionel Scaloni. Pese al momento de euforia, el mandatario le quitó un simbolismo extra que la clasificación se haya obtenido contra Inglaterra.

«Es un partido, digamos, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios«, indicó en contacto con Radio Mitre.

En este sentido, sostuvo que «no hay que mezclar» las cosas y destacó el mensaje del director técnico antes del partido y también de ex combatientes de Malvinas.

«Entiendo que es difícil, pero digamos las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que si eso uno lo llevara al plano internacional sería verdaderamente de características pobres y muy malas», detalló.

Ej jefe de Estado insititó en «separar los tantos» y destacó que durante su gestión la ONU obligó a «inglaterra a sentarse a hablar». Después, el mandatario volvió a hablar del tema en diálogo con El Observador, aprovechó para resaltar en esto el accionar del excanciller Gerardo Wertheim y del actual titular Pablo Quirno en el último tiempo por «los acercamientos a Estados Unidos».

Por último, aseveró que el «sentimiento» de Malvinas está «dentro de todos los argentinos», sostuvo que «es perfectamente válido y lícito que ellos (los jugadores) se quieran expresar», pero sentenció: «Eso tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones».