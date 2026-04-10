Rolando Figueroa celebró junto a Luis Caputo el anuncio de líneas de financiamiento para obras en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró este viernes el acompañamiento del Gobierno Nacional en nuevas líneas de financiamiento internacional para obras estratégicas.

El mandatario agradeció al ministro de Economía, Luis Caputo, por los acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para obras de infraestructura, rutas y desarrollo urbano en la provincia.

Rolando Figueroa sobre el anuncio de financiamiento internacional

En una publicación oficial, Caputo informó que se avanzará en un paquete de obras con financiamiento internacional junto a CAF.

«Hoy ratificamos el acompañamiento del Gobierno Nacional a la Provincia del Neuquén en nuevas líneas de financiamiento internacional para la financiación de su cartera de proyectos de desarrollo estratégico. Priorizamos dos líneas de financiamiento con @AgendaCAF, en distintas etapas, para avanzar en un paquete de obras», escribió Caputo.

El funcionario destacó que esto permitirá la pavimentación de «más de 180 kilómetros de rutas provinciales fundamentales para el turismo y la integración binacional, junto con nuevas obras eléctricas y de desarrollo urbano y social».

Rolando Figueroa agradeció el acompañamiento de Nación. Foto: Oscar Livera.

Figueroa agradeció el respaldo nacional con una publicación en redes. “Gracias Luis Caputo por acompañar este proceso”, expresó.

En la misma línea, Figueroa vinculó las obras anunciadas con el desarrollo económico. “En Neuquén ordenamos, planificamos y ejecutamos: obras que integran el territorio y generan oportunidades”, afirmó.

Además, agregó: “Más conectividad es más desarrollo”, al referirse al impacto de las rutas y la infraestructura.