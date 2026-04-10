Patricia Bullrich habló sobre el silencio de Manuel Adorni en medio de la investigación: «Recién arranca en política»

La senadora Patricia Bullrich se refirió a la polémica que involucra al jefe de gabinete Manuel Adorni y explicó que el funcionario eligió “el silencio” para enfrentar las denuncias en su contra. Sostuvo que esa decisión responde a que el funcionario “quizás no tiene el cuero tan duro” y remarcó que “recién arranca en política”.

Las declaraciones de Bullrich fueron durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí afirmó: “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Polémica con Adorni: el silencio y la postura del Gobierno

La legisladora insistió en la posición oficial frente a la causa judicial y señaló: “La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales«.

Manuel Adorni. Foto: NA

En ese sentido, Bullrich agregó: «La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir».

Las declaraciones fueron realizadas en un encuentro con periodistas antes de su exposición, donde también defendió iniciativas vinculadas a la reforma laboral y a la ley de Glaciares, en el marco de la agenda del Gobierno.

Inflación, riesgo país y el rumbo económico según Bullrich

En el aspecto económico, la senadora se refirió a la inflación y sostuvo que “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”, en relación con los indicadores actuales.

También comparó la evolución del riesgo país y afirmó: «Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando«, dijo en la Bolsa de Comercio.

En el cierre de su exposición, Bullrich planteó: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.