Rolando Figueroa cierra en el Ruca Che la campaña de La Neuquinidad para las legislativas

La Neuquinidad del gobernador Rolando Figueroa cerrará su última semana de campaña rumbo a las elecciones nacionales con un acto político en el estadio Ruca Che. Tras años sin recibir este tipo de eventos, el refaccionado “gigante del oeste” será ahora sede para que los candidatos de la alianza oficialista de la provincia hagan su última demostración de fuerza antes del domingo 26.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el acto está programado para el 20, en un horario todavía a confirmar. El armado incluirá militantes, no solo de Neuquén capital, sino de ciudades vecinas de la Confluencia como Centenario, Plottier y Senillosa.

En su esquema, será similar a los ya realizados en Chos Malal y Zapala, un “host” local (en este caso, tendrá protagonismo el intendente Mariano Gaido y su estructura), la palabra de los cuatro principales candidatos, Karina Maureira, Joaquín Perrén, Juan Luis “Pepé” Ousset y Julieta Corroza, para finalizar con un discurso del gobernador.

“El 26 de octubre vamos a decir que sí a la discapacidad, sí a la salud pública, sí a las obras y sí a nuestros jubilados”, dijo Figueroa en el último acto, realizado en Zapala.

El estadio Ruca Che, que fue construido durante el gobierno de Jorge Sobisch, cumplió en agosto 30 años. En ocasión de ese aniversario, la actual gestión encaró un proceso de refacciones que incluyeron el recambio de 1.350 metros cuadrados de parquet de madera, la reparación integral del techo, pintura exterior, tareas de electricidad e iluminación, mejoras de accesos, gráfica y señalización y parquizado, entre otras.

La inversión total fue de 340 millones de pesos.

La Neuquinidad cierra la campaña en el Ruca Che: ATE lo copó en 2022

El estadio llevaba varios años sin ser sede de actos políticos. El último, más precisamente sindical, fue en 2022 y lo organizó ATE para debatir en asamblea con su militancia y votar un pedido de bono salarial al gobierno, además de ofrecer una demostración de fuerzas para apoyar la reelección de Carlos Quintriqueo.

La Neuquinidad buscará hacer algo similar ahora al posicionarse como la única fuerza con capacidad para llenar el estadio que tiene lugar para unas 10.000 personas contando las butacas y una ocupación completa de la cancha.

La alianza competirá el domingo 26 para quedarse con dos bancas de senadores y aspira también a ganar dos bancas de diputados de las tres que se ponen en juego.

Este último desafío es más complejo porque le implicaría duplicar en votos a la tercera fuerza en competencia. La Neuquinidad se enfrentará en estas elecciones con La Libertad Avanza y Fuerza Patria como principales rivales, pero también habrá otras cinco fuerzas en competencia para el tramo del Senado y seis para los cargos en la Cámara de Diputados.