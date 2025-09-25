Rolando Figueroa lleva La Neuquinidad a Zapala con un acto este jueves y prepara otra cumbre en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa en el acto que se realizó a principios de mes en Chos Malal. Foto: gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa encabezará este jueves en Zapala un acto con los candidatos de La Neuquinidad para las elecciones del 26 de octubre. El mandatario sigue al frente de la campaña por las bancas de senadores y diputados nacionales y ya prepara otra cumbre en Neuquén capital junto al intendente Mariano Gaido.

El encuentro está organizado para las 18:30 en el Club Tiro Federal, ubicado en Chiclana 150. Desde la alianza política adelantaron que el gimnasio fue preparado para recibir a unas 7.000 personas esta tarde.

«Llegó la hora de compartir un momento con todos estos defensores de la neuquinidad en Zapala», anticipó esta semana Figueroa sobre el evento, que será similar al que se realizó a principios de mes en Chos Malal y que ofició de lanzamiento de campaña.

En el acto estarán los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset, además de los postulantes a diputados nacionales Karina Maureira y Joaquín Perrén.

Según se adelantó, La Neuquinidad también busca hacer otro acto multitudinario en Neuquén capital, donde sumará el armado territorial de Mariano Gaido, uno de los máximos aliados en esta campaña.

La Neuquinidad casa por casa y los votos «afines»

La alianza de Rolando Figueroa está desplegando, además, un operativo casa por casa para buscar los votos, apoyándose en la estructura de funcionarios y plantas políticas de la provincia.

Como detalló Diario RÍO NEGRO, el dispositivo implica que, a cada funcionario de la provincia y/o del municipio aliado, se le asigna un rol de «jefe de mesa» que le implicará visitar o relevar a las 350 personas que, según el padrón, votarán en esa urna el 26 de octubre.

En la app NQN360, cada listado tendrá una primera identificación de los electores con un color verde, si ya fue cargado por algún referente como «voto afinidad» (una variante del voto seguro), en amarillo si es alguien a quien aún hay que convencer, o en rojo si figura en el padrón de otro espacio político o está identificado como un votante más hostil.