La veda gris y los límites de la campaña

El miércoles, con el inicio de los últimos 25 días de campaña rumbo a las legislativas, entró en rigor la prohibición de actos de gobierno que puedan “promover la captación del sufragio” por cualquiera de las listas en competencia. En Neuquén, implicó una “retirada” de Rolando Figueroa y sus candidatos de la vitrina de inauguraciones de obra pública que se venían replicando en las últimas semanas, pero también una búsqueda, tras bambalinas, de una definición con menos grises sobre lo que podrá y no podrá hacer el gobierno hasta el domingo 26.

“No podemos paralizar la gestión”, observó esta semana un integrante del gabinete, tras la suspensión del evento “Tech Day” que iba a reunir el jueves en el Auditorio de Casa de Gobierno a expertos en Inteligencia Artificial y conectividad digital.

La marcha atrás sobre la convocatoria, que se realizó cuando los invitados ya estaban instalados en Neuquén, se dio luego de un encuentro que tuvieron los apoderados de la alianza en el juzgado federal que conduce Carolina Pandolfi. Había un interés de la gestión en saber si podría mantenerse en pie, incluso, la tradicional Expo Vocacional que acerca a estudiantes secundarios a la oferta académica de la región y si el gobernador podía asistir a la presentación organizada por el sindicato de Petroleros Privados de ocho ambulancias.

Algunos aseguran que no quedaron del todo precisos los alcances de ese artículo del Código Electoral y la decisión de Figueroa fue ir por un entendimiento amplio, por las dudas, aunque no fue lo mismo que pensaron otros espacios.

El mismo día de la suspensión del “Tech Day”, los candidatos de La Libertad Avanza se mostraron en una reunión con el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, para planificar medidas de prevención y respuesta ante emergencias, “con foco en los incendios forestales que pueden afectar a Neuquén durante el verano”.

Ese episodio, que en privado había sido cuestionado por los integrantes de La Neuquinidad, se lo llevó en queja a la jueza electoral el candidato a senador de Fuerza Libertaria, Carlos Eguía.

La magistrada tuvo que volver a recordar a los candidatos la necesidad de “abstenerse” de realizar actos comprendidos en la prohibición, pero el llamado de atención terminó con Figueroa redoblando la apuesta y participando el viernes de un acto con brigadistas del Sistema Provincial de Manejo de Fuego a quienes entregó minibuses, equipos 4×4, ropa ignífuga y otras herramientas por la módica “inversión histórica superior a 1.000 millones de pesos”.

La campaña rumbo al domingo 26 ingresa en las semanas decisivas y las principales fuerzas en competencia ya piensan su última movida.

En La Neuquinidad, está en discusión la convocatoria a un acto político para el jueves 16 en la capital que reúna a la militancia de toda la zona Confluencia y uno de los lugares en evaluación sería el estadio Ruca Che, recientemente refaccionado por la gestión de Figueroa.

En La Libertad Avanza, en cambio, empezó a sonar la posibilidad de que el propio Milei pueda desembarcar en Neuquén para una visita como ya probó, con poco éxito, en Ushuaia, Paraná y Santa Fe.

El gobierno nacional tiene un gran interés en ganar bancas en la provincia por la importancia que tiene el desarrollo de Vaca Muerta para la economía del país. Se especuló con una primera fecha para este miércoles que, según confiaron fuentes libertarias, se habría reprogramado a raíz de la mega sesión que la oposición convocó en la Cámara de Diputados para el mismo día.

El temario toca varios puntos críticos para el gobierno nacional, entre ellos la reforma del régimen de los DNU y la remoción de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto.