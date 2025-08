Rechazo al cierre de Vialidad Nacional: una discusión entre diputados de Neuquén se robó la escena

Trabajadores de Vialidad Nacional recibirán hoy el respaldo político de la Legislatura de Neuquén, que aprobará un proyecto de rechazo al cierre del organismo dispuesto por el gobierno de Javier Milei. En la provincia hay 142 empleados que desempeñan tareas en esta dependencia. Un grupo de representantes gremiales fue a la comisión de Trabajo para explicar su situación, pero el protagonismo se lo llevó la discusión entre diputados de Rolando Figueroa y el bloque de Unión por la Patria (UP).

«Lo que buscamos es que no desaparezcan 93 años de historia», aseguró el secretario general del sindicato de Trabajadores Viales, Luis Cuevas. Sostuvo que actualmente el personal no cuenta con los materiales necesarios para desarrollar sus tareas. «Estamos poniendo una curita arriba de las rutas», dijo. Mencionó que incluso no les han entregado la ropa de invierno.

En la provincia hay seis rutas nacionales -22, 40, 231, 234, 237 y 242- con una extensión aproximada de 1.382 kilómetros.

El secretario gremial, Facundo Cuevas, agradeció el apoyo y afirmó que es mentira que la mayoría son trabajadores administrativos (representan el 30%). Remarcó que «económicamente no es conveniente» la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, ya que es mucho más caro «reconstruir una obra que hacer el mantenimiento».

A excepción de la diputada libertaria Brenda Buchiniz (Cumplir) que se opuso al proyecto (hizo hincapié en la necesidad de «austeridad» y agregó que en un tema nacional una comunicación votada por la Cámara no tiene incidencia), el resto de los bloques se mostró a favor. La iniciativa sintetiza dos propuestas: la de UP y la del Frente de Izquierda (FIT).

El presidente de la comisión, Francisco Lepore (Avanzar), subrayó el rol fundamental que tiene Vialidad en la provincia y cuestionó las decisiones que se toman desde «los despachos de Buenos Aires». Indicó que en vez de argumentar se les pone a los trabajadores etiquetas, como que son «vagos».

El diputado del PTS-FIT, Andrés Blanco, apuntó a la premisa del «equilibrio fiscal» que justifica el ajuste, mientras que el legislador Darío Martínez (UP) enfatizó en que el mantenimiento de las rutas no solamente es importante porque previene los siniestros viales, sino que sostiene «la actividad económica» de la provincia.

«Se hizo el zonzo»

El contrapunto surgió con la intervención de Lorena Parrilli. La diputada de UP desempolvó una resolución, sancionada por la Legislatura en mayo del año pasado, en la que insta a Figueroa a que interceda frente al gobierno de Milei por los despidos en organismos nacionales con sede en la provincia.

Manifestó que el mandatario «se hizo el zonzo» y no usó «esta herramienta».

Despertó la reacción del oficialismo provincial. Damián Canuto, legislador del PRO, expresó que «era inoportuno, inconveniente y falaz» lo dicho por Parrilli. Consideró que era «injusto» que en nombre de una causa «que nos unifica» se «difame» al gobernador. Opinó que interceder es fijar una postura pública y eso había hecho Figueroa.

Luis Cuevas comentó que charló con el mandatorio unos minutos a raíz de este tema, en el contexto de la normalización de la CGT en la provincia. Contó que Figueroa les dijo que «los gremios del orden nacional le reclamemos a Nación».

Esta afirmación fue tomada por Parrilli como un aval a su postura e insistió en que el gobernador se estaba haciendo «el zonzo». El cruce escaló al punto tal de que Lepore les pidió a los dirigentes que se retiren de la comisión para que el debate pudiera seguir sin invitados.

«Así no se trabaja», le reclamó la legisladora al levantarse junto al grupo.

Parrilli y Canuto fueron el centro del conflicto. Foto Florencia Salto.

El diputado Claudio Domínguez (MPN) lanzó un «quedémonos a votar», aunque todavía no era momento. Hubo otra tanda de reproches, que marcan el tono que tendrá la campaña electoral de octubre. De parte de UP porque acusa al oficialismo provincial de «cómplice» de la ley Bases que habilitó la motosierra de Milei. Martínez recordó el voto de la «senadora de Comunidad» (en referencia a Lucila Crexell). «No fuimos a elección, no Neuquinizate», contestó Lepore a la chicana.

El despacho salió por mayoría, después de una hora y media.